凱米進逼！全台「最悲情加油站」急裝防水門　只求保住1設施

▲南豐村加油站曾遭土石流淹沒4次，被封為「全台最悲情加油站」。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中颱「凱米」來勢洶洶，預估將為全台帶來豪大雨，山區須慎防土石流。雖然南投縣今（24）日不用上班上課，但仁愛鄉居民去年歷經卡努風災餘悸猶存，昨（23）日一早就開始忙著進行各種防颱準備，其中曾遭土石流淹沒4次、被封為「全台最悲情」的南豐村加油站也緊急加裝防水鐵捲門，希望至少保住最重要的辦公室。

「卡努」颱風去年侵襲台灣，雖然沒有直接登陸，其引進的西南氣流仍為多地帶來豪雨。其中南投縣降下連日大雨，台14線南豐村中正路附近發生土石坍方，土石流傾瀉而下，直接將路旁的加油站掩埋。當時的空拍畫面顯示，該加油站遭土石流穿心而過，大量土石和泥漿堆積到屋頂高度，前方馬路也完全被淹沒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幸運的是，站內一名任職21年的資深女員工，因為先前經歷過2次土石流，因此對土石流特別敏感，只要聞到氣味就能事先察覺是否會有土石流發生，當時聞到味道後，她打算立即逃命，卻發現還有同事在站內，嚇得放聲哭喊「快跑！」因此讓其他同事們及時逃離，才沒有發生人員傷亡。

當地居民透露，這間位於南豐村的加油站從921地震隔年開始，接連在2000年2月豪雨、2004年敏督利颱風外圍環流引發的72水災、2008年辛樂克颱風，及去年的卡努遭土石流掩埋，堪稱全台最慘。如今凱米來勢洶洶，站方緊急加裝防水鐵捲門，希望至少保住最重要的辦公室，至於室外的加油設備只能聽天由命，希望防颱設施能備而不用。

延伸閱讀

▸ 老婆繼承500萬曾喊想買房…卻突回絕「這是我的錢」！ 他嘆：不懂為啥不行

▸ 中颱凱米撲台 雨量上看莫拉克6成？粉專示警：可能接近八七水災

▸ 北北基桃明日停班停課！PTT好奇問「有放2天颱風假過嗎」 網憶狂颱襲捲慘況