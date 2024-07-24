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拖吊車閃黃燈沒減速！女騎士遭撞殘「24hrs躺床」　駕駛下場曝光

新竹魏姓拖吊車司機前年遇閃光黃燈未減速，撞擊女騎士頭部重創，事後未賠償，且否認有肇事責任，新竹地院認為他態度不佳，判刑10個月。（圖／報系資料照）

▲新竹魏姓拖吊車司機前年遇閃光黃燈未減速，撞擊女騎士頭部重創，事後未賠償，且否認有肇事責任，新竹地院認為他態度不佳，判刑10個月。（圖／CTWANT）

文／CTWANT

新竹魏姓拖吊車司機前年行經竹科園區二路，遇閃光黃燈未減速，撞擊剛下班的蔡姓女騎士，致蔡女頭部重創，需全天候專人照顧，魏男事後未賠償，且否認有肇事責任，新竹地方法院認為他態度不佳，依過失傷害致人重傷罪判刑10個月。

新竹地院調查，2022年10月21日凌晨，魏男駕駛拖吊車沿竹科園區二路由西北往東南方向行駛，1點14分許時經過園區二路與力行三路口，本應注意閃光黃燈表示「警告」，而依當時天候晴朗、夜間有照明，柏油路面乾燥、無缺陷且無障礙物，視距良好等客觀情狀，並無不能注意的情事。

然而，魏男卻疏未注意，貿然進入路口，當時蔡女騎機車經過，遇交岔口閃光紅燈號誌，未讓幹道車優先通行，2車因而發生碰撞，致蔡女受有頭部外傷併硬腦膜下出血、左側顱骨缺損合併水腦症及創傷性腦損傷，經治療後仍認知功能欠缺、四肢無力、日常生活需24小時專人照護，於身體或健康有重大不治或難治的重傷害。

魏男辯稱，他當時有減速，且因視線被路燈及路樹擋住造成死角，所以無法注意，自身沒有過失。

法官審酌魏男事發時行經閃光黃燈號誌路口，未減速接近小心通過，與被害人蔡女機車發生碰撞，致被害人重傷，魏男否認犯行，未與家屬達成和解，亦無賠償任何損害，且無任何善後處理措施等，顯見犯後態度不佳，依過失傷害致人重傷罪判刑10個月。

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