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英人妻趴床斷氣！夫報案「著急啜泣」　智慧手錶驚揭：就是他殺的

▲羅伯特狠心殺害妻子希安。（左圖／翻攝Facebook／Sian Hammond；右圖／翻攝X@CambsCops）

▲羅伯特狠心殺害妻子希安。（左圖／翻攝Facebook／Sian Hammond；右圖／翻攝X@CambsCops）

記者吳美依／綜合報導

英國劍橋郡一名人妻俯臥床上，失去生命跡象，47歲丈夫羅伯特（Robert Hammond）發現後著急報案，還在電話裡著急到忍不住啜泣。不過，他很快就被發現正是「殺妻詐保」的凶手，其中一項鐵證，竟是自己手上的智慧型手錶。

BBC等外媒報導，去年10月29日凌晨2時左右，羅伯特在家中勒斃46歲妻子希安（Sian），隨後撥打999緊急電話。根據警方公布錄音檔，他謊稱發現妻子「臉朝下躺在床上」，一邊啜泣一邊說，「我現在要把她翻過來了。她從來不會趴睡。她一動也不動……不，她沒有呼吸了。不，希安。我要試著讓她醒過來。」

羅伯特透過電話指示，假裝替妻子做心肺復甦術（CPR），還被不知情的調度員稱讚「做得非常好」。他隨後向警方供稱，自己與妻子做愛後就去洗澡，午夜左右下樓看電視，未料30分鐘後回到房間，竟然為時已晚。

不過，警消與醫護很快就發現，希安沒有接受CPR的跡象，驗屍報告也顯示，她很明顯是被勒斃的。此外，羅伯特的智慧型手錶也顯示，他在深夜11時56分至隔日凌晨0時19分之間「心率飆高」，之後就因為摘下手錶而停止記錄。

當局調查後發現，羅伯特經營貸款經紀公司，卻因此揹上超過30萬英鎊（約新台幣1266萬）債務。他在妻子死亡當天，曾向他人暗示「事情可能發生變化」，並且在希安去世僅僅一周後，就急著領取45萬英鎊（約新台幣1900萬）人壽保險金還債。

儘管羅伯特拒絕認罪，仍被陪審團判定犯下謀殺罪，本周被判處無期徒刑，必須服刑至少24年才能假釋。

檢察官克里斯托福（Christopher Paxton）說，智慧型手錶數據顯示，「被告在宣稱坐在沙發上看電視時，參與了一些持續的體力活動。」法官卡瓦納（Cavanagh）也表示，被告的攻擊「殘忍且堅決」，而且是一起有預謀的謀殺。

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