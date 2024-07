英人妻趴床斷氣！夫報案「著急啜泣」　智慧手錶驚揭：就是他殺的

▲羅伯特狠心殺害妻子希安。(左圖/翻攝Facebook/Sian Hammond;右圖/翻攝X@CambsCops)

記者吳美依/綜合報導

英國劍橋郡一名人妻俯臥床上,失去生命跡象,47歲丈夫羅伯特(Robert Hammond)發現後著急報案,還在電話裡著急到忍不住啜泣。不過,他很快就被發現正是「殺妻詐保」的凶手,其中一項鐵證,竟是自己手上的智慧型手錶。

BBC等外媒報導,去年10月29日凌晨2時左右,羅伯特在家中勒斃46歲妻子希安(Sian),隨後撥打999緊急電話。根據警方公布錄音檔,他謊稱發現妻子「臉朝下躺在床上」,一邊啜泣一邊說,「我現在要把她翻過來了。她從來不會趴睡。她一動也不動……不,她沒有呼吸了。不,希安。我要試著讓她醒過來。」

羅伯特透過電話指示,假裝替妻子做心肺復甦術(CPR),還被不知情的調度員稱讚「做得非常好」。他隨後向警方供稱,自己與妻子做愛後就去洗澡,午夜左右下樓看電視,未料30分鐘後回到房間,竟然為時已晚。

