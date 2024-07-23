3中醫師助詐保727萬　病患看病不領藥...拿來換3C產品、按摩椅

▲檢察官指揮刑事局在2023年偵破中醫診詐保案，並約談10多人到案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

保險經紀人謝昇宇、黃秉鈞等人，涉嫌與2家中醫診所配合，找中醫師看診後拿到藥單卻不領藥，累積收據額度，再向診所換購按摩椅、空氣清淨機等商品，同時把向保險公司申請醫藥費實支實付，共計16家保險公司被詐保727萬餘元，台北地檢署23日依詐欺等罪嫌，起訴謝、黃與中醫師林庭宇、劉憶嵐、林士閔等16人。

檢警調查，富士達保險經紀人公司桃竹八處的負責人謝昇宇、經理黃秉鈞、業務員茆峻維等人，因為發現當時的醫療單據可用「副本理賠實支實付」，結合多張保單同時出險的機會，看一次病就能領好幾倍理賠的漏洞，從2016年起，分別找了桃園龜山中醫診所的醫師林庭宇，桃園長榮中醫診所的醫師劉憶嵐、林士閔等人配合詐保。

▲檢察官起訴認定有16家保險公司被詐727萬元。（資料照／記者張君豪翻攝）

其中，黃秉鈞夫妻從2018年起，經常到中醫診所看診，繳了自費藥單卻不領藥，累積到一定額度後，再向中醫師換購健康食品、按摩椅、DYSON空氣清淨機、XIAOMI空氣環境化器等商品，而累積下來的自費醫療單據達到單一事件理賠上限時，黃秉鈞夫妻再一口氣拿去向保險公司申請理賠，夫妻倆人共詐保得手245萬餘元。

另一保險經紀人謝昇宇與保戶，也循類似模式，到龜山中醫診所、長榮中醫診所看診，累積自費額度換購3C產品、枕頭、體重計、按摩券等商品，然後向保險公司詐保，總計有16家保險公司被騙727萬餘元，檢警2023年底獲報展開搜索約談後，黃秉鈞夫妻坦承並轉為污點證人，指證其他被告犯行，檢察官依詐欺、偽造文書將保險經紀人、中醫師、一般保戶共16人提起公訴。