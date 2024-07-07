買春砸6.5萬被嫌少　美退役軍人「理智線斷掉」竟勒斃賣淫女

▲傑森（左）承認勒斃與性侵性工作者拉瑞莎（右）。（左圖／翻攝LVMPD；右圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國拉斯維加斯發生恐怖案件，35歲退役軍人傑森（Jason Kendall）砸下2000美元（約新台幣6.5萬元）召妓，進入房間後，卻被女郎要求支付更高金額，他一怒之下「理智線斷裂」，竟然憤而勒斃對方。

根據調查文件，6月12日下午4時左右，傑森與一名女子在棕櫚賭場渡假村（Palms Casino Resort）大廳見面，並且一起進入房間。1小時後他獨自離去，女方當晚卻被發現失去意識、倒臥地板上，而且身受重傷。

稍後，女子被證實是30歲的性工作者拉瑞莎（Larissa Garcia），她被緊急送醫，體內未驗出藥物或酒精，但明顯曾遭毆打與勒頸窒息，儘管救治多日，仍於6月21日宣告腦死。

拉斯維加斯警方展開謀殺案調查，很快就循線找到傑森，並且確認2人關係為嫖客與妓女。傑森起初拒絕在沒有律師的情況下回應，6月28日卻自行前往警局投案。

根據傑森說法，他為了這筆性交易已經花了2000美元，卻又被拉瑞莎要求付更多錢，才會「理智線斷裂」，毆打對方臉部，猛掐對方脖子10分鐘，然後強行發生性關係，洩慾之後獨自離去。

傑森被指控公開謀殺與性侵等罪名，目前關押在克拉克郡拘留中心，不得保釋。若公開謀殺罪名被加重為第一級謀殺罪，在內華達州可能面臨終身監禁或死刑。