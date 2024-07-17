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酒店紅牌殺男友「水泥埋屍丟工廠」　閨密自拍照成鐵證…判27年半

▲▼台中桶屍今相驗，蔡女列被告，見媒體狂奔（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡女為酒店紅牌，涉嫌殺害男友並灌水泥封屍，二審遭判27年6個月。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

2022年台中神岡驚傳桶屍案，有民眾在一工廠中發現一大型橘色水桶，當中赫見一具男屍，遭用帆布、床單、塑膠袋以及保潔墊等，以洋蔥式方式包裹起來，並且被灌滿水泥，男屍臉部也扭曲變形。檢警清查後發現，死者是失蹤4年的陳姓男子，其女友蔡姓女子涉有重嫌，遭檢方依殺人等罪嫌起訴。台中高分院今天進行二審宣判，蔡女被判有期徒刑27年6月，維持一審判決。當中最關鍵證據在於蔡女閨密一張自拍照，證實蔡女營造陳男還在世假象，認定陳男遭蔡女謀殺，全案仍可上訴。

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲陳男遭殺害後，被塞進塑膠桶還用水泥封屍。（圖／記者許權毅攝）

事件發生在2019年，檢警調查，蔡女與陳男原為同居男女朋友，但雙方有金錢糾紛，陳男疑在3月4日被蔡女載往汽車旅館後遭殺害。蔡女為避免屍體發出臭味被發現，以每月1萬2000元的租金租下神岡區大洲路一處廠房，隨後購買水泥攪拌器、方型水桶、白色塑膠桶和手套等物品，再將屍體以帆布、床單、塑膠袋以及保潔墊等，以洋蔥式方式包裹起來，並放進方形水桶中，再灌入水泥封屍。除了毀屍滅證之外，蔡姓女子也多次製造陳男在世假象，包括以陳男手機傳LINE給陳男的女兒，還假冒陳男騙女兒說人在國外。

▲▼(公司名稱打碼)台中又有桶屍案！神岡廠房傳惡臭　塑膠桶驚見遺體。（圖／記者許權毅攝）

▲台中神岡廠房傳塑膠桶驚見水泥封屍，警方封鎖現場展開調查。（圖／記者許權毅攝）

檢方發現，陳男在3月4日被載往汽車旅館後就失聯，其手機除了訊息外沒有任何通話記錄，且蔡女的手機基地台位置與陳男手機訊號的基地台位置重疊，加上檢方發現一關鍵證據，即蔡女疑在棄屍後曾與姊妹淘搭機前往峇里島遊玩，出發前蔡女姊妹淘在機場自拍並拍下一航班看板照片，姐妹淘照片中的蔡女，還在低頭滑手機，結果隔不到5分鐘，陳男女兒就收到父親表示人在國外，以及一模一樣的航班看板照片，認為蔡女假冒陳男方傳訊給其女兒。

雖然蔡女否認殺人、水泥封屍犯行，但法官依據檢方所提出的手機通聯基地台位置、汽車旅館住宿註記紀錄、出入境資料、本票相關借貸資料等證據、LINE通訊軟體對話內容，以及蔡女租用廠房和購買相關物品的紀錄，加上蔡女透過各種方式隱瞞陳男死亡行為認她犯行明確，二審維持一審原判，依殺人等罪合併判處蔡女有期徒刑27年6月，全案仍可上訴。

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