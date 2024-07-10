1年遭5次謀殺奪產！小姑被大嫂、姪女鐵鎚爆頭　蛇蠍母女判8年

記者郭玗潔／台北報導

台北陳氏家族第一代過世後，在東區留下數億元的土地，年近70歲的胡姓大嫂為了爭產，與陳姓女兒、2名友人策畫殺害陳姓小姑，1年間4度謀害小姑都失敗，去年9月母女倆又痛下殺手，趁小姑回家開門時，將人拉到樓梯間用鐵鎚、保鮮膜痛毆，鄰居聽到呼救聲報案，警方到場將胡、陳母女等涉案4人起訴。台北地院審理，依共同犯殺人未遂罪，分別處母女倆8年徒刑。可上訴。

▼台北胡、陳姓母女倆一年內計畫殺害小姑5次，只為了謀奪家產。（圖／唐詠絮翻攝）

據了解，陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉出入作息時間。為了謀奪家產，胡姓大嫂和陳姓女兒計畫在大樓逃生樓梯間將小姑打昏，再把她放到推車上，推到停在社區地下室的車內，製造假車禍讓她身亡。犯案當天已將推車及1綑紅色尼龍繩藏在8樓逃生梯間，並放置門檔方便女兒從自己住處13樓、小姑住處8樓間來回通行。

去年9月29日下午3點，小姑到社區運動中心運動，回家時剛打開大門，就遭埋伏在暗處的大嫂和其女兒拿鐵鎚、保鮮膜從後方攻擊，她們將小姑強拉進8樓逃生梯間，見小姑不斷呼救，便猛力毆打小姑頭、臉等致命部位，直到鄰居聽到聲音出門查看並報警處理，大嫂等人才將小姑推下樓梯，女兒則趁亂躲回13樓住處。警方到場逮捕殺紅了眼的大嫂，隨後在大嫂和女兒住處發現手寫犯罪計畫書，循線找到協助接應、把風的2名男姓友人。

全案審理時，大嫂辯稱當天和小姑發生衝突，攻擊是臨時起意，現場只有她1人，因在拉扯間小姑滾到樓下流血，她才打電話叫住13樓的女兒下來幫忙。女兒和涉案友人丙則否認犯行。

不過另名涉案友人丁證稱，他們共4人參與這次犯行，他原本擔任司機的角色，預計把小姑放在副駕上，找個沒人的山上，由大嫂開車加速撞擊，讓小姑因交通意外死亡。大嫂說她女兒在外面欠了一堆錢，殺小姑是為了讓女兒繼承遺產，而他事後會得到500萬並換1台新車。

▼台北胡、陳姓母女倆拿鐵鎚狠搥小姑，打到她頭破血流。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

友人丁表示，大嫂計畫殺害小姑總共有5次，第1次計畫在去年7至8月間，由大嫂買了一台車讓廖姓友人駕駛，打算趁小姑出門時開車撞死她，並說好會給廖男200萬元，之後因一些債務問題沒有執行計畫。第2到4次為大嫂請人在小姑會經過的路上，承租某1樓店面，趁小姑路過門口時，由大嫂強拉小姑到屋內，打算和躲在裡面的友人丙合作，用磚塊打死小姑製造意外死亡，但因當時旁邊有路人，所以都沒有成功。

友人丁指出，案發當天女兒約他到住處側門見面，上車後女兒問他能不能籌到錢把母親救出來，並表示她和母親一起把小姑拉進樓梯間，然後她一腳將小姑踢下樓，後來由母親架住小姑，她用鐵鎚狂敲小姑，女兒還說「死老太婆的頭很硬都打不破」。

法官檢視相關證據，判定女兒也犯案，依共同犯殺人未遂罪，母女倆分別處8年徒刑，而友人丙明知母女倆的殺人計畫，仍幫她購買犯案用推車等協助，依幫助犯殺人未遂罪，處3年6月徒刑，另涉案友人丁則另審理中。可上訴。