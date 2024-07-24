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中颱凱米移動變慢「南北擺盪打轉」　今晚到明晨雨彈狂灌西半部

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米侵台，中央氣象署預估，今（24日）深夜颱風中心從宜蘭或花蓮登陸，一路朝著台灣東北部陸地接近出現南北擺盪，不排除打轉情形，加上低壓帶輸送大量水氣，今晚到明天清晨將是影響台灣最劇烈時候，明天西半部降雨更加明顯，要特別注意。

▲▼凱米颱風預計今天深夜到明天清晨，是影響台灣最劇烈的時間。（圖／tropicaltidbits）

▲凱米颱風從今天深夜到明天清晨，是影響台灣最劇烈的時間。（圖／tropicaltidbits）

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氣象署觀測，凱米今上午8時的中心位宜蘭東南方約 210 公里，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行，比起上午7時以每小時11轉16公里的速度，移動變慢，目前7級風平均暴風半徑250公里，10級風平均暴風半徑90公里。

氣象署預報員劉宇其說，目前凱米持續往台灣東北部陸地前進，預估今天深夜颱風中心從宜蘭或花蓮登陸，進入台灣海峽北部，是影響台灣最劇烈、颱風接近台灣的時候。

▲▼凱米颱風持續發布海上、陸上警報。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風持續發布海上、陸上警報。（圖／氣象署提供）

他表示，目前台灣東方海面有5公尺的浪高，今天可能出現6公尺的浪高，蘭嶼及彭佳嶼也出現10級陣風，中部以北及東半部出現7至9級強陣風，隨著颱風接近，風力更增強。

今天下午風力進一步增強，各縣市最大陣風達到10至11級，內陸地區包括嘉義、南投風力也會逐步增加到8至9級陣風，宜蘭傍晚開始出現12、13級強陣風，入夜颱風中心登陸附近更可能出現13到14級強陣風，要多加防範。

降雨方面，劉宇其表示，目前颱風持續往台灣陸地宜蘭接近，出現南北擺盪，而今天受到颱風外圍環流影響，東北風、北部東半部降雨增加，太平山昨日到目前累積雨量超過200毫米，雨勢會越來越大，中南部雨量也會增強。

▲▼中颱凱米今日風力預測。（圖／氣象署提供）

▲中颱凱米今日風力預測。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，今晚到明晨颱風將通過台灣本島，山區雨勢非常可觀，宜蘭山區可能達到超大豪雨等級，到周五才會趨緩，但中南部仍有局部性大雨。今天下午到入夜有焚風發生，花蓮到台東出現局部36度高溫，金門溫度也比較高

劉宇其表示，凱米結構明顯增強，颱風中心附近環繞的颱風眼牆，風雨威脅最大，凱米朝台灣東北部陸地過來，接近台灣陸地遇到地形會南北擺盪，不排除打轉情形，受到地形影響，不排除移動拖更慢。

他提到，在颱風南側從菲律賓到南海的旺盛低壓帶區，很多的對流雲系在發展，颱風北上過程大低壓帶也被牽引北上，因此颱風通過時，低壓帶輸送大量水氣往台灣過來，導致西半部明顯降雨，要特別注意。

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