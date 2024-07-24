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中颱凱米直撲「今進入搖滾階段」　專家：眼牆通過強風驟雨

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米來襲，氣象專家林得恩今（24日）指出，台灣全島幾乎在暴風圈籠罩範圍，今天起進入「搖滾階段」，登陸後，颱風眼牆就會通過台灣陸地，所經之處勢必強風驟雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，觀察今晚颱風中心接近台灣時，是否跟地形產生交互作用的影響。

▲▼中颱凱米直撲台灣，降雨集中在今、明兩天。（圖／翻攝琳老師氣象站臉書）

▲中颱凱米直撲台灣，降雨集中在今、明兩天。（圖／翻攝林老師氣象站臉書

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，凱米颱風隨著環境駛流場的導引下，繼續朝登陸台灣的路徑前進，登陸點預估在宜蘭與花蓮之間，今天起，開始進入搖滾階段。

林得恩指出，颱風7級暴風圈半徑擴大為250公里，10級暴風圈半徑也擴大為90公里，台灣全島幾乎在其暴風圈壟罩範圍內，加上後續登陸後，颱風最強上升運動的眼牆就會通過臺灣陸地，「所經之處，勢必強風驟雨」。

▲▼雷達迴波圖 。（圖／氣象署提供）

▲雷達迴波圖 。（圖／氣象署提供）

林得恩說，受颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力逐漸增強，今午起，蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖亦有10至11級強陣風，東北部、東南部沿海空曠地區晚起強陣風可達9至10級強陣風。

他表示，颱風引進南海大範圍的西南風建立，水氣補給充沛，強降雨趨勢明確，中南部及宜蘭縣山區今日降雨評估有機會達超大豪雨等級，降雨相當集中且劇烈。

林得恩提醒，以中央氣象署最新針對中南部山區評估，昨起至周五的累積總降雨量在1300至1800毫米；北部山區及花東山區4天累積總降雨量也在500至1300毫米，根據過去的防災整備經驗，在這種降雨的情境下，成災的風險值相當高。

▲▼中颱凱米預估今日深夜至明日凌晨，不排除登陸宜蘭至宜花交界一帶。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

▲中颱凱米預估今日深夜至明日凌晨，不排除登陸宜蘭至宜花交界一帶。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興在臉書指出，明日至周五清晨仍受凱米颱風影響，各地有陣雨，其中苗栗以南及中南部山區有局部較大雨勢。周五晚上起，台中以北及宜蘭漸轉多雲時晴。晚上起至周六，台南以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

周日除雙北及基隆有零星短暫雨，花東及恆春半島有局部雨， 午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周一清晨，台東及恆春半島有局部陣雨，午後北部山區及中南部有局部短暫陣雨。

賈新興表示，颱風路徑再往南略修正，觀察今日至明日，颱風跟地形可能產生交互作用的影響。依目前路徑預測顯示，其中心於今日深夜至明日凌晨，不排除有登陸宜蘭至宜花交界一帶的機率。

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