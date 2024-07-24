準備開眼！「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息注意了

網搜小組／劉維榛報導

凱米颱風已入侵台灣本島，天氣粉專提醒，今（24）日下午是它這一生巔峰時刻，可能有機會挑戰「強烈颱風」，同時指出它的結構「南側環流、雨帶特別肥厚」，這並非好現象，靠近過程會與陸地的交互作用，「可能搖搖擺擺出現不規則的走勢」，宜蘭與花蓮民眾要以強颱規格做好防颱準備。

▲凱米可能搖搖擺擺出現不規則的走勢。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



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粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》最新指出，「凱米颱風準備開眼囉，今天下半天會是它這一生巔峰時刻，有機會挑戰強烈颱風！」

《台灣颱風論壇》進一步說明，凱米環流結構有個特點，就是「南側環流、雨帶特別肥厚」，但這不是一個好現象，路徑沒有太大變化，仍預估今天深夜左右會在北花蓮-宜蘭間登陸，同時要觀察凱米靠近過程中，跟台灣陸地的交互作用，可能搖搖擺擺出現不規則的走勢，「宜蘭、北花蓮的朋友，請以強颱登陸規格做好準備！」

底下網友紛紛擔心回應，「南部山區要注意超大豪雨」、「這個颱風眼...抖」、「那條黑尾巴不能輕忽」、「真的有可能25號也休颱風假」、「哇喔 邪魅之眼」、「感覺好兇」、「高雄苓雅區暴雨了」、「台南暴風雨了」、「希望他能被護國神山打回去」、「天佑宜蘭花蓮！不要造成太大的災情！花蓮加油再加油」。