賣場分散買氣「菜價不漲反跌」　菜販：颱風過後會小漲

▲凱米颱風逼近，民眾到賣場搶購防颱物資。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱凱米襲台，今全台21縣市放颱風假，不少消費者擔心今天風強雨勁，昨晚即湧入賣場採買，生鮮蔬果與肉品等物資搶購一空。新莊公有市場菜販廖炯程說，今天買氣不如預期，除了梨山高麗菜價格小漲外，葉菜類價格持平，其餘菜種價格跌多漲少，但預估颱風過後，還會有一波漲幅。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤37.6元，比昨天下跌6.5元，交易量為1641公噸，跟昨天差不多。主要市況因凱米颱風登陸，堤防外水門關閉影響，雖然到貨量略減，但受拍賣中間歇風雨及次級品到貨偏多影響，承銷人購買意願趨減，買氣趨緩，各菜種行情價格跌多漲少。

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北農指出，今天葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，高麗菜價格下跌8元，大白菜價格下跌5元，地瓜葉價格下跌8元。花果類進貨量小幅減少，價格下跌，絲瓜價格下跌3元；根莖類進貨量也略減，價格跌多漲少，竹筍價格下跌3元。

廖炯程表示，今天到貨的菜況普遍不錯，供應量也充足，但買氣不如昨天，可能因為消費者擔心今天風雨太大，昨晚就先到賣場掃貨，葉菜類因買氣旺，價格大致持平，梨山高麗菜則因為車程運輸問題，每斤零售價從50元漲至60元。但他也預估，許多農民在颱風前搶收，颱風過後可能會因短期缺菜，菜價將小漲。

農業部農糧署表示，已輔導農民團體自主購貯冷藏蔬菜，以備汛期調節出貨充裕市場貨源；另依實際市況在全台連鎖賣場適時推出蔬菜平價專區，將持續關切各項農產品的價格、品質與供應數量，加強蔬菜調配供應，目前供應尚屬穩定。

