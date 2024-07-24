凱米挑戰強颱！颱風假「快檢查家中5處」　台電示警了

▲拔抽頭防颱，尤其戶外電力設備要注意。（示意圖／記者莊智勝攝）



網搜小組／劉維榛報導

凱米颱風準備開眼，預估今（24日）下半天是它「達到最巔峰時刻」，有機會挑戰強颱，預計深夜會從宜蘭或花蓮登陸！為了減少災情發生，台電粉專分享防颱用電檢查5撇步，包括拔除靠窗或戶外插頭、加強固定招牌、防範地下室淹水、準備發電機，以及下載台灣電力APP等。

「台電電力粉絲團」提醒，為了避免災情，民眾務必趕緊檢查家中內外電器設備，記得千萬不要去撿拾或碰觸電線，如下：

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1.陽台/靠窗/戶外插座要拔除與貼上膠帶

2.加強固定招牌，取下懸掛物

3.加強防範地下室淹水

4.提早自備發電機或不斷電設備、手電筒等

5.下載使用台灣電力APP

粉專也強調，面對凱米撲台，台電已超前部署全力戒備，包括：調度全台逾6千名搶修人力、備妥逾1600搶修車輛及1000台各類機具、搶修人力進駐離島待命、規劃啟動跨區處支援機制、動員最大量能投入修復作業，致力縮短復電時間，並將視災情隨時調整。

最後，粉專提醒，用電不能中斷的場所或設備，要先準備及檢查備用電源，如因颱風有停電情形，請多利用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電官網「颱風停復電資訊」專區查詢，而「1911客服專線」部分，希望民眾保留給無法使用網路或仍習慣電話通聯的民眾撥打。