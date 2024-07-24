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凱米驚人強降雨　「一張圖看懂」全台易致災區域！台北淹水警戒

▲▼凱米強降雨分布出爐！　「一張圖看懂」全台易坍、易淹警戒區。（圖／NCDR）

▲中颱凱米撲台，國家災害防救科技中心公布「強降雨」、「強陣風」風險區。（圖／NCDR）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱「凱米」直撲台灣，全島列入陸警範圍，預計周三、周四影響最劇烈。為此，國家災害防救科技中心發布警示，揭示主要強降雨、強陣風區域，也模擬全台淹水警戒區、山坡易致災範圍，提醒民眾多加防範。

根據災防科技中心資訊，「凱米」暴風圈最接近台灣陸地的時間為24至25日，主要強降雨區在東北部、北部地區及中南部山區；強陣風影響區則為東部、北部地區、恆春半島、沿海及空曠地區。圖中可見，風險由高到低，分別畫上了紅色、橙色及淡黃色。

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▲▼凱米強降雨分布出爐！　「一張圖看懂」全台易坍、易淹警戒區。（圖／NCDR）

▲紅色為高風險區域，橘色為中風險區域。（圖／NCDR）

災防科技中心指出，凱米23日至25日將帶來驚人雨量，有8縣市需注意沿海、河口低窪與易淹水區，可能出現積淹水，警戒地區包括：

台北市（士林、信義、文山）
新北市（板橋、三重、永和、瑞芳、萬里）
桃園市（中壢、蘆竹）
新竹縣（竹北）
新竹市（北區、香山）
苗栗縣（竹南、後龍）
宜蘭縣（壯圍、冬山、五結）
基隆市（中正、仁愛）

▼易淹警戒區包括北北基宜，還有桃竹苗地區；點圖可放大。（圖／NCDR）

▲▼凱米強降雨分布出爐！　「一張圖看懂」全台易坍、易淹警戒區。（圖／NCDR）

「坡地易致災區」部分，則是包括花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等15縣市山區。

影響的重點道路包含台2線、台3、台7（甲乙丙）、台8甲、台9（甲丙丁戊）、台11丙、台14甲、台16、台18、台20乙、台21甲、台24、台26、台27甲、台29等34個路段，應注意致災道路及易成孤島聚落。

▼坡地易致災區、易致災道路一覽，點圖可放大。（圖／NCDR）

▲▼凱米強降雨分布出爐！　「一張圖看懂」全台易坍、易淹警戒區。（圖／NCDR）

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