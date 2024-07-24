凱米「巨尾800公里」暴風增強可望開眼　恐花蓮打轉登陸！6小時穿台

▲凱米颱風隱約開眼現象，不排除爆將發增強 。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者許力方／台北報導

中央氣象署預報，第3號中颱「凱米」暴風圈23日晚間已經進入台灣東半部海面，對台灣構成威脅，本島全面列入陸警範圍，並預估在24日深夜至25日清晨將登陸通過台灣上空。天氣風險公司分析，依據預測路徑，颱風在接近台灣過程可能出現「向南打轉一圈」的現象，導致風雨影響時程延長。

天氣風險公司23日晚間指出，凱米颱風環流還在整合當中，其所處環境有利生長，海溫高、大氣適合，因此凱米在北上過程中，有進一步增強到中度颱風巔峰、摸到強颱的等級。23日傍晚的可見光雲圖可見，凱米「颱風眼」有隱約打開的現象，代表颱風即將「快速增強」，不排除晚間有爆發性增強現象，仍須持續觀察。

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另外，凱米外圍環流非常旺盛，核心環流暴風圈約半徑220公里，但其外圍南側環流半徑廣達700、800公里，因為它是在西南季風低壓帶所形成的颱風，西南季風給予環流營養支持，包括水氣、雲雨。

▼凱米登陸前可能向南打轉一圈，最快6小時通過台灣 。（圖／中央氣象署、翻攝天氣風險公司）



天氣風險公司分析，凱米暴風圈預估明天清晨左右從花東開始進入，白天之後暴風圈籠罩全台，中心登陸時間落在24日晚間8點左右，仍有變數，可能有打轉南落現象，有可能讓颱風影響時程延長4至6小時，颱風登陸後很快就出海，時間約落在25日清晨，也就是凱米登陸到通過，目前預測最多6小時。

依據氣象署預報，凱米原本從宜蘭、北宜蘭到東北角登陸，但其路徑在24日傍晚有偏西折、往南修正的趨勢，可能從花蓮登陸。天氣風險公司指出，凱米接近台灣時，容易在台灣東方海面滯留打轉一圈，回到原本位置再繼續移動，氣象署目前預報暗示有這現象，可能向南打轉。

氣象署預報員謝佩芸稍早指出，24日颱風接近，清晨到上午期間，凱米暴風圈將接觸陸地，北部、東部風強雨大，中南部則風雨漸增，東北部山區為最顯著地區，此外，全台都有降雨，明晚之後，降雨更明顯。預估颱風中心24日深夜到25日清晨通過台灣上空，24日晚到25日是颱風影響最明顯時期，西半部山區有局部超大豪雨等級以上降雨，北部、中南部降雨明顯。

▼凱米南側外圍環流半徑廣達800公里，西南季風不斷提供水氣雲雨 。（圖／翻攝dapiya）

