黃國昌嗆大法官「來一場大辯論」！　 司法院長：沒這種事

▲黃國昌指憲法法庭公正性受質疑，邀請大法官進行憲法大辯論。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民眾黨立委黃國昌認為憲法法庭公正性受到質疑，邀請大法官進行辯論。司法院長許宗力今受訪表示，憲法法庭裁判可受公評，不會有當事人不滿意法官判決就要求跟法官辦一場辯論。

司法院長許宗力上午出席財團法人法律扶助基金會20週年感恩茶會，於會前接受媒體訪問，並做出以下表示。

媒體詢問，憲法法庭19日做出國會職權修法釋憲案的暫時處分裁定，裁定立法院職權行使法包括「聽取國情報告」等6大部分停止適用，卻有不滿民眾於司法院臉書Facebook留言恐嚇大法官的人身安全。

對此，許宗力表示，司法院人員對於相關恐嚇言論已於臉書隱藏起來，也已經報警偵辦，並研議相關安全措施。

媒體也詢問，憲法法庭做出裁定的19日上午，民進黨發言人吳崢當天即提及憲法法庭可能會有結果，遭外界質疑有洩密之虞。許宗力則說，他不清楚，但大法官通常於週五下午公布裁判，過去慣例是這樣。

此外，台灣民眾黨立委黃國昌認為，憲法法庭公正性受到質疑，希望有一場憲法大辯論。許宗力指出，憲法法庭裁判都是可受公評，世界上並不會有當事人不滿意法官的判決，就要求跟法官辦一場辯論這種事。