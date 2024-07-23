黃國昌揹千萬房貸　4筆汐止違建財產申報備註「拆除中」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院廉政專刊今（23日）公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，民眾黨立委黃國昌共申報15筆土地、8筆建物，值得注意的是，去年選戰期間被爆料侵占國有地違建的4筆建物，黃國昌也特別備註：2月新北市政府工務局核准動工，現正拆除中。夫妻二人也申報現金153萬9612元、其它有價財產總值331萬元、1輛40萬購入的BMW2011年車款，以及1342萬房貸。

黃國昌與妻子高翔共同申報15筆土地、8筆建物，而黃國昌去年被爆料汐止老家侵占國有地違建，黃國昌當時保證會拆除，今年3月受訪時也表示，占用國有地部分已拆除、回復原狀，至於10%屬既存違建，將整棟拆除。

在黃國昌的財產申報建物項目中，他也在4筆違建建物的備註項目特別說明，2月16日新北市政府工務局核准動工，現正拆除中。

另外，高翔持有現金153萬9612元、7筆保險，夫妻二人也共同申報珠寶、其它有價財產總值331萬元，包含黃國昌的25萬手錶、高翔的75萬手錶、40萬珍珠項鍊、20萬婚戒、21萬黃金、150萬鑽戒；還有2部汽車登記在高翔名下，一輛持有超過5年的SSANGYONG及一輛40萬元購入的BMW2011年車款。

債務部分，高翔名下則有新台幣1342萬1410元的房貸。