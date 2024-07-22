網友FB留言威脅大法官安全　司法院：已蒐證報警

▲司法院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

憲法法庭針對「國會改革相關法案」做出暫時處分判決，然而有部分網友在臉書留下威脅大法官安全的言論。對此，司法院今表示，已進行蒐證、報請警方依法偵辦。

司法院22日發出新聞稿表示，大法官依據憲法規定行使解釋憲法的職權，並組成憲法法庭審理憲法訴訟案件。作為守護憲法的最後一道防線，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉。憲法法庭所為裁判，大法官亦當虛心傾聽社會各界意見並接受公評。

司法院指出，若因不滿憲法法庭裁判即恐嚇危害大法官的人身與生命安全，已逾越言論自由的界線，且為自由民主法治社會不能容忍的嚴重犯罪行為，「本院除已進行蒐證、報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制之不法行為」。

司法院呼籲，任何惡意詆毀、醜化大法官之言論，實為對於和平的自由民主憲政秩序的無差別攻擊，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。因此籲請各界理性自制，以健全自由民主憲政之長遠發展為念，避免衝突、危害社會秩序等情事發生。

此外，司法院表示，集會遊行法第6條規定，集會遊行不得於司法院及週邊範圍舉行，且司法院的機關家宅權及於院前廣場，得管制民眾進入。鑑於7月20日發生民眾至院區滋擾一事，司法院將依法究責，並強化院區安全維護措施。