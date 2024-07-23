揭「狼師案」資料北市竟以密件蓋牌　許淑華轟：官僚怠惰造成悲劇

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／翻攝許淑華臉書）

記者郭運興／台北報導

台北市培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅，涉性侵學童案延燒。對此，民進黨台北市議員許淑華今（23日）表示，過去台北市政府簡單草草結案，讓狼師逍遙法外，前台北市長柯文哲、前教育局長曾燦金應該說明清楚，而現在會議議程，家防中心還說屬於密件，令她好奇，議員都拿不到，為什麼媒體拿得到？她強調，這樣人神共憤的案件，最大幫兇就是失能怠惰的政府官員，她一定繼續追查到底。

許淑華於臉書表示，不立案調查培諾米達到底是誰決策的？前台北市長柯文哲、前教育局長曾燦金應該站出來說明清楚。更誇張的是，媒體能揭露家防中心會議紀錄，但她向市府索資，市府竟以密件為由不提供，身為議員監督市政府拿不到公文，難道北市府現在是在蓋牌嗎？

許淑華指出，今日媒體爆出在柯文哲任內2022年召開擴大業務會議，報導中會議紀錄明載「評估本案成立防害性自主案件」，但社會局卻仍毫無作為。因此，她也馬上向家防中心進行索資，詢問為何當時社會局無視紀錄文字、沒有立案調查理由及當時會議的議程紀錄。

許淑華質疑，結果社會局竟然回覆因為當時該案為「不起訴處分」，所以沒有立案。但到底為什麼不起訴？是誰決策？當時台北市政府只是簡單看個監視器，沒有發現實質證據，就草草結案，根本沒有對園內進行訪談，也沒有更深入的調查，結果就讓狼師繼續逍遙法外。

許淑華提到，關於會議議程，家防中心表示此案屬於密件，所以無法提供。令她好奇，既然是連監督市府的議員都拿不到的資料，為什麼媒體拿得到？這是不是涉及人員洩密？蔣萬安要不要全面徹查？

許淑華批評，幼兒園性侵案人神共憤，最大幫兇就是這些失能怠惰的政府官員，明明有很多阻止悲劇持續發生的機會，卻通通錯失。現在連大家想要為這些孩子、家長們討公道，都還在用官僚方式不斷推託卸責。

最後，許淑華強調，她要提醒蔣萬安及北市府，若是還抱持著多一事不如少一事的態度，互踢皮球繼續敷衍，她一定追查到底！

▼許淑華批評「狼師案」北市府官僚怠惰。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）