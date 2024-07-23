曝柯市府教育局輕易擱置「狼師案」　游淑慧：要查到底還孩子公道

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅，涉性侵學童案延燒，更讓外界質疑前後任北市府動作慢半拍。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（23日）表示，罪惡的開始如果能被制止，就不會讓罪惡和受害擴大，早在2022年8月，北市府社會局、教育局就已知相關情形，最後卻用「未接獲相關單位請求調查」為由，將案件擱置。她強調，這件事情不分柯市府或蔣市府，都一定要從頭查到尾，給受傷的孩子一個公道。

游淑慧於臉書表示，今天有媒體報導，在查閱相關會議資料時發現，早在2022年8月，北市府社會局、教育局就已知相關情形，而在2022年7月，教育局重大或特殊案件，檢視的工作報告中也提及此事。

游淑慧指出，即便有兩度通報紀錄，北市教育局於2022年7月接獲幼兒園回報，指稱園方已經前往警局報案，調閱監視器後發現「皆無相關情事」，北市教育局就這樣用「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」為由，將案件擱置。

游淑慧質疑，當時社會局的通報文件都已清楚通報教育局：加害者姓名、身份疑似園長兒子、行為等，再加上家長的陳情，教育局怎麼還能說，尚未接獲相關單位之請求調查？

2022是台北市長選舉年，游淑慧說，當時她印象很深刻，那時北市府的教育局長，身為教育主管，卻熱衷輔選、甚至上班時間還請假站台，引起爭議和議會質詢，當時的局長有沒有掌握這個重大案件的處理？

游淑慧認為，不管柯市府的社會局、教育局有沒有未即時處理或蓋件、現在的蔣市府官員有無處理上缺失的責任，本案都一定要從頭查到尾。

最後，游淑慧強調，她會要求市府要進行專案調查，並將報告送交議會；除了制度強化外，也要對失職人等進行責任追究，不排除將本案移送監察院調查。讓該負責任的大人負起責任，給受傷的孩子一個公道，這件事情不該分柯市府或蔣市府，因為對市民來說都是擁有公權力的市政府，責任是一致的。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）