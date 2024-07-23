幼兒園狼師案「市府空窗期50天」　林延鳳批家防中心、教育局無作為

▲台北市議員林延鳳。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵案延燒，民進黨台北市議員林延鳳23日爆料，聲稱2022年案發時的第一時間，有到場協助首例個案的北市社會局家防中心，竟拖延29天才填「知會單」告知教育局，而教育局又花整整21天才回覆「接收」，等於有長達50天的空窗期，且還以「偵查不公開」搪塞拒答。

林延鳳23日表示，在首例性侵案爆發後，台北市社會局家防中心於索資回覆聲稱，2022年7月7日第一時間有到場協助首例個案，但警方提供資料卻是「18時受理、21時27分通報家防中心」，兩者說法有明顯落差，「若家防中心有人到場陪偵，警方何須等待超過3小時才通報？」

林延鳳提及，事後警方更指出，「性侵害犯罪事件通報表」通知家防中心後，再由家防中心依案件類型整合分派適當局處機關，但家防中心卻拖延29天，當年8月4日才填「性侵害事件疑似行為人為學校服務人員通知教育主管機關知會單」知會教育局。

林延鳳指出，經她詢問後，家防中心先推託「校安系統已較早掌握，故毋庸再為通知」，後來又說「尚需一段時間才能確認性侵案是否真實發生」，令她不敢置信，這樣的論調和台北市教育局副局長陳素慧簡直如出一徹，「是在說自己的個案會誣告、說謊嗎？」

▲家防中心聲稱2022年7月第一時間到場協助首例個案，但調查後發現，其實有50天空窗期。（圖／台北市議員林延鳳辦公室提供）

此外，林延鳳說，後來教育局又花了21天，直到當年8月25日才回覆「已接收」，但後續對行為人的相關應處作為毫無說明，家防中心也對此置若罔聞；且家防中心被詢問時還強調「該中心主要是做被害者陪伴，包含觀察被害人創傷訪問、其監護人是否能帶給孩童足夠家庭支持，以及了解其作證能力等等」，至於行為人是否應停職或接受制裁，「那是教育局的工作」。

林延鳳直言，家防中心言論令人不敢置信，「作為性侵防治單位，竟規避對其他局處之作為義務要求，讓行為人逍遙法外！」自掃門前雪的態度根本荒誕不經。

林延鳳也提到，過去教育局不論是在與家長座談會紀錄或對外說明，都強調相關性侵案件是「由社會局立案」，但若對照家防中心上述說法，很顯然就是2個公家機關「冷眼旁觀、互踢皮球」，再加上沒有府級首長對重點個案進行跨局處督導，導致孩子被漏接、幼兒性侵漏洞門戶大開。

林延鳳痛批，家防中心自稱是以「打造零暴力、零侵害生活空間為終極目標」，這和其「各掃門前雪」的態度完全背道而馳，「市民一年花了3.8億元給家防中心，該中心卻看著侵犯自己個案的行為人，在幼兒園繼續為人師表、大逞獸慾而毫無作為」，這樣的家防中心，和過去放任惡保母害死孩童的兒福聯盟一樣惡劣。

最後，林延鳳痛批，家防中心和教育局在事發時無所作為，東窗事發後又用《兒少權法》或「偵查不公開」來當自己無能的擋箭牌，調查報告、處遇紀錄都不提供，如果台北市長蔣萬安繼續放任社政、教育機關用這種態度對待市民，那再次坐實其道歉根本就是假的、鱷魚的眼淚。