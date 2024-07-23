暫時處分「神預言」惹議　吳崢認不夠謹慎：藍白藉機操作政治攻擊

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭上週五針對「國會改革法案」做出暫時處分裁定，但在結果出爐前，民進黨發言人吳崢竟先在節目透露裁定出爐時間，讓外界大酸是「神預言」。對此，吳崢今（23日）表示，上周的評論是基於憲法法庭過去運作模式、實際案例，做出的推估，但卻被藍白操作為政治攻擊。他強調，在個人評論與發言人身份間的界線，他需要更謹慎拿捏，支持者的鞭策，就是進步的動力，這是民進黨的DNA。

憲法法庭19日對國會改革法案作出暫時處分，吳崢當天早上接受廣播節目訪問時，脫口「我在想maybe今天下班前，或許憲法法庭，有可能會有結果出來」，這番話也讓主持人黃暐瀚不禁反問「你說暫時處分？今天嗎？」吳崢則表示暫時處分不能拖太久，強調「是一些法界的朋友在講」。

吳崢今於Threads表示，上周五的評論是基於憲法法庭過去的運作模式、實際案例，做出的推估，這點有許多專家和朋友，後續幫忙佐證補充說明。

吳崢表示，但因為自己的不夠謹慎、說明不夠詳盡，而被藍白操作為政治攻擊，讓藍白瞎扯司法不公、司法被干涉，完全是無的放矢、胡亂造謠。

吳崢強調，發言人的工作代表政黨，在政治牽一髮動全身的「修羅場」，如何即時傳遞正確資訊，同時不逾矩、不過火，在個人評論與發言人兩者身份之間的界線，他需要更謹慎拿捏，因為民進黨是受到人民支持、人民託付的政黨，扛著民進黨的招牌發言，是莫大的責任，務求謹慎。

吳崢說，大家的留言和討論都有看到，謝謝許多朋友的建言和指正，支持者的鞭策，就是政黨進步的動力，這是民進黨的DNA。大家正是對民進黨有期待，希望黨要經得起嚴格的檢驗，才會有所要求，該做的，就是更努力回應這樣的期待。

最後，吳崢喊話，發言人這個工作，沒有最好，只有更好。在崗位上，就要持續精進、持續進化，接下來每一天他還是會在第一線，和大家共同迎接種種挑戰，為台灣出力！