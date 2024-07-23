　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

▲▼凱米颱風來襲，賣場推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）

▲凱米颱風來襲， 各大超市、超商賣場紛紛推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風補貨！中颱凱米逼近，各大量販超市、超商也紛紛為防颱物資增加倍貨量，包括蔬菜類一應俱全，並推出平易價格；家樂福更成立「颱風專區」，囊括泡麵、手電筒、雨衣、清掃用品等優惠。7-11也有多項防颱民生商品買1送1，美廉社更有近百項商品增加備貨量，搭配周末優惠更划算！

▲▼凱米颱風來襲，賣場推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福葉菜類倍或齊全，更聯合農糧署，推出平易價格。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福因應凱米來襲，葉菜類一應俱全，不但沒漲價，更聯合農糧署推出平易價格，備貨量達5倍，並即時成立「颱風專區」，電池、手電筒、雨衣、清掃用品都有，泡麵、罐頭備貨比平時多3-4成。

搭配指定日期，7月21日、7月28日(日)、8月3日~4日、8月10~11日、8月15~17日，量販/線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元，馬上9折回饋。

▲▼凱米颱風來襲，賣場推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）

▲凱米颱風來襲，家樂福泡麵等物資提高備貨量。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社因應凱米來襲，首波針對苗栗以北門市，增加民生物資備貨量，包含雨衣、生鮮蔬菜、蛋類、冷藏冷凍肉品、冷凍食品（如冷凍水餃）、水產類、泡麵、罐頭、餅乾、大瓶水等，提升數倍備貨。

門市也加強檢視招牌支架，收起宣傳中空板等，戶外傘架固定牢靠或移至室內，避免傾倒，部分門市並備抽水泵浦及沙包，以防門市積水等，全力做好防颱措施。

7月26日至7月28日周末優惠，則有冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元、MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元。另外7月25日起，味味A排骨雞碗麵3入57元、樂事洋芋片組合包4入34g，每袋促銷79元、黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN門市針對冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等，提高2至3成備貨，雨具相關商品提高1至2成備貨。

推出統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水「第2瓶5折」、指定電池同價位任選「買1送1」等優惠。食飲囤糧部分，則是推出指定袋裝與杯罐零食「任選2件79折、4件75折」，來一客指定泡麵3入裝65元、指定進口泡麵第2件6折等。

另外，7月24日起御料小館冷凍2入95折、4入88折活動，還有TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠，冷藏小點更有指定配菜、湯品第2件6折；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml「買1送1」，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項「買2送1」等。

▲▼凱米颱風來襲，賣場推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart提高民生物資備貨量。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart提高民生物資備貨量，各門市已加強存貨控制。特別是在麵包、泡麵、速食、罐頭食品、餅乾、礦泉水、煙、酒、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等防颱民生用品上，加強長效食物以及生活備品的存貨，並推出會員優惠組合。

即日起至7月26日，原味本舖青草茶600ml /冬瓜茶600ml 2件39元，門市同時備足大容量水飲「悅氏礦泉水6L」單件70元，讓消費者在家安心防颱。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
中颱凱米估「明深夜登陸」　4地雨量恐破1800毫米
快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐
凱米挾「行星尺度」西南氣流！雨灌中南部山區1800mm
快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双沒來
快訊／北市明凌晨1點關閉水門　今晚8點拖吊車輛
快訊／雨勢升級！6縣市豪大雨特報　防強風雷擊
快訊／母親有保險金　唐治平認有債務要還：領了就有錢
LIVE／4地區達颱風假標準　氣象署最新說明
快訊／凱米陸警擴大！　12縣市警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

麥當勞「珍奶冰炫風」口感曝光！珍珠超Q、冰淇淋炸出濃茶香

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

今天衝了！摩斯「蒟蒻冰紅茶買1送1」爽喝3天

泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 ！双響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了

【廣編】義大利潮流新勢力「CRASH BAGGAGE x cama café」！聯手掀起夏日潮流風尚

竟有鐵蛋蛋撻！肯德基開賣「2大應援神器」　派對盒爽吃6大美食

知名賣場「辦卡買保健品」最有感！美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」抱5瓶現省1千

【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

麥當勞「珍奶冰炫風」口感曝光！珍珠超Q、冰淇淋炸出濃茶香

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

今天衝了！摩斯「蒟蒻冰紅茶買1送1」爽喝3天

泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 ！双響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了

【廣編】義大利潮流新勢力「CRASH BAGGAGE x cama café」！聯手掀起夏日潮流風尚

竟有鐵蛋蛋撻！肯德基開賣「2大應援神器」　派對盒爽吃6大美食

知名賣場「辦卡買保健品」最有感！美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」抱5瓶現省1千

【廣編】連六年熱銷斷貨老協珍「燕窩月餅」　全新頂級烏魚子口味再掀搶購潮

快訊／凱米來襲！清境農場7／24預警性休園　勸離遊客籲勿上山

杭州亞運金牌汪哲宇成TPBL探花　雲豹連2年交易來首輪選秀權

4地區達颱風假標準！　宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

不斷更新／8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

斗六慈濟「刎頸之交病友會」中醫按摩+復健運動　患者相互打氣

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

美光、亞光、統一超、韋翰聯合徵才　950名額平均薪資38K

火辣版死侍現身　「花邊教主」性感褲裝致敬老公經典角色

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

消費熱門新聞

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」優惠超殺！

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

肯德基開賣「2大應援神器」！

萬安演習登場！2大外送平台連4天暫停外送時段、縣市一次看

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

摩斯蒟蒻冰紅茶買1送1爽喝3天

限時5天！7-11咖啡買1送1　滿額最高現折550元

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

泡麵界「辣個男人」現身明星賽

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看

北車超商驚見老鼠！業者：第一時間已報廢商品與清潔消毒

更多熱門

相關新聞

凱米來襲！清境農場7/24預警性休園

凱米來襲！清境農場7/24預警性休園

凱米颱風來襲，中央氣象署於下午2時30分發布的陸上海上警報已將南投縣列為陸上警戒區；仁愛鄉觀光熱點清境農場稍早已經開始對遊客進行安全預警性勸離，並將在稍後3時45分招牌「馬術秀」結束後，宣布自明天起預警性休園。

8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

帥一波？網盼放颱風假　蔣回應了

帥一波？網盼放颱風假　蔣回應了

翡翠水庫可攔500毫米超大豪雨「不洩洪」

翡翠水庫可攔500毫米超大豪雨「不洩洪」

關鍵字：

凱米颱風防颱

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面