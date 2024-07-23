凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

▲凱米颱風來襲， 各大超市、超商賣場紛紛推出防颱物資優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

颱風補貨！中颱凱米逼近，各大量販超市、超商也紛紛為防颱物資增加倍貨量，包括蔬菜類一應俱全，並推出平易價格；家樂福更成立「颱風專區」，囊括泡麵、手電筒、雨衣、清掃用品等優惠。7-11也有多項防颱民生商品買1送1，美廉社更有近百項商品增加備貨量，搭配周末優惠更划算！

▲家樂福葉菜類倍或齊全，更聯合農糧署，推出平易價格。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福因應凱米來襲，葉菜類一應俱全，不但沒漲價，更聯合農糧署推出平易價格，備貨量達5倍，並即時成立「颱風專區」，電池、手電筒、雨衣、清掃用品都有，泡麵、罐頭備貨比平時多3-4成。

搭配指定日期，7月21日、7月28日(日)、8月3日~4日、8月10~11日、8月15~17日，量販/線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元，馬上9折回饋。

▲凱米颱風來襲，家樂福泡麵等物資提高備貨量。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社因應凱米來襲，首波針對苗栗以北門市，增加民生物資備貨量，包含雨衣、生鮮蔬菜、蛋類、冷藏冷凍肉品、冷凍食品（如冷凍水餃）、水產類、泡麵、罐頭、餅乾、大瓶水等，提升數倍備貨。

門市也加強檢視招牌支架，收起宣傳中空板等，戶外傘架固定牢靠或移至室內，避免傾倒，部分門市並備抽水泵浦及沙包，以防門市積水等，全力做好防颱措施。

7月26日至7月28日周末優惠，則有冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元、MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元。另外7月25日起，味味A排骨雞碗麵3入57元、樂事洋芋片組合包4入34g，每袋促銷79元、黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN門市針對冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等，提高2至3成備貨，雨具相關商品提高1至2成備貨。

推出統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水「第2瓶5折」、指定電池同價位任選「買1送1」等優惠。食飲囤糧部分，則是推出指定袋裝與杯罐零食「任選2件79折、4件75折」，來一客指定泡麵3入裝65元、指定進口泡麵第2件6折等。

另外，7月24日起御料小館冷凍2入95折、4入88折活動，還有TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠，冷藏小點更有指定配菜、湯品第2件6折；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml「買1送1」，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項「買2送1」等。

▲OKmart提高民生物資備貨量。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart提高民生物資備貨量，各門市已加強存貨控制。特別是在麵包、泡麵、速食、罐頭食品、餅乾、礦泉水、煙、酒、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等防颱民生用品上，加強長效食物以及生活備品的存貨，並推出會員優惠組合。

即日起至7月26日，原味本舖青草茶600ml /冬瓜茶600ml 2件39元，門市同時備足大容量水飲「悅氏礦泉水6L」單件70元，讓消費者在家安心防颱。