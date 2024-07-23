和拜登通話內容曝光　川普再談槍擊案：我拒絕使用擔架

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普在22日播出的福斯新聞專訪中提及賓州造勢槍擊事件時說，拜登事後有打電話過來關心，「他說，『你很幸運，有把頭轉向右邊』」。他透露，耳朵傷勢已經好多了，如果當初大螢幕上沒有那張圖表，他就不會轉頭，如果沒轉頭，就會發生很糟的事，且在台上耳朵濺血之後，他拒絕使用擔架。

CNN、紐約郵報等報導，這段訪問是在20日錄製、22日晚間播出，川普接受福斯新聞主持人華特斯（Jesse Watters）時形容，他與拜登之間有進行不錯的談話。

JUST IN —

Trump reveals what Biden told him on call after assassination attempt — says he refused to be put on a stretcher



Donald Trump revealed in a newly aired interview what President Biden told him shortly after the Republican presidential nominee survived an assassination… pic.twitter.com/JTIZt1d0bo — SANTINO (@MichaelSCollura) July 23, 2024

川普指出，放上造勢場合大螢幕關於非法移民的圖表是威斯康辛州參議員強生（Ron Johnson）給他的，事發那一刻，他正好轉頭看圖表，「如果沒有這個圖表，我就不會往右看，如果我不往右看，就會發生非常糟的事情，我就不會出現在（共和黨全代會）大會了」。

針對耳部傷勢，川普表示傷口已經好轉。他也說，在槍手子彈劃破他的耳朵之後，他拒絕使用擔架，「他們想把我抬上擔架，然後我說，我不要用擔架……誰能想到會發生這種事？但就發生了，我真的很幸運」。