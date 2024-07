和拜登通話內容曝光　川普再談槍擊案：我拒絕使用擔架

▲美國前總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普在22日播出的福斯新聞專訪中提及賓州造勢槍擊事件時說,拜登事後有打電話過來關心,「他說,『你很幸運,有把頭轉向右邊』」。他透露,耳朵傷勢已經好多了,如果當初大螢幕上沒有那張圖表,他就不會轉頭,如果沒轉頭,就會發生很糟的事,且在台上耳朵濺血之後,他拒絕使用擔架。

CNN、紐約郵報等報導,這段訪問是在20日錄製、22日晚間播出,川普接受福斯新聞主持人華特斯(Jesse Watters)時形容,他與拜登之間有進行不錯的談話。

