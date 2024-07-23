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南消大橋救護義消小隊長王淳弘　榮獲2024年全國救護志工菁英獎

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，在歷經台南市政府消防局初選及內政部消防署嚴格甄選考核後，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王淳弘小隊長自護理學系畢業後，踏入醫療專業領域，於2019年加入救護義消，將所學醫療專業運用在緊急救護領域，為現場提供即時幫助。加入義消救護5年以來，積極參與救護協勤，時數達1242小時，對救護表現極大熱忱，包括處理多起到院前心肺功能停止、急性心肌梗塞、急性腦中風及重大創傷等案件，充分展現專業和應變能力，並在2023年全國義勇消防人員體技能競賽交流活動，獲得此殊榮與肯定是實至名歸。

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王淳弘自2014年考取初級救護技術員後，立志進階到中級緊急救護技術員，並於2023年達成，且在各專業領域持續進修考取多項證照，包括兒童高級救命術(APLS)、高級神經救命術(ANLS)、戰術戰傷救護(TCCC)、到院前創傷救命術(NATME-PHTLS)、中級空中醫療救護證書等，同時主動參與各類救護研討會。常訓時分享戰術戰傷救護訓練課程及教導止血帶運用，與夥伴參加2023年「First MCI第一線應變人員大量傷患技能競賽」榮獲優等之殊榮。

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王淳弘小隊長表示，身為救護義消，能夠運用自己的醫療專業知識在第一線幫助他人，是非常有意義的事情。每一次執行的救護案件，都讓他感受到自己所付出的努力和時間是值得的。未來他將繼續投入這份工作，持續提升自己的專業能力，為更多需要幫助的人提供即時的緊急救護。

市長黃偉哲對王小隊長在救護工作上的持續奉獻表達了高度讚揚，並對義消們長期以來無私的付出表示由衷的感謝。他強調，正是這些義消的努力，才讓市民享受到更好的安全保障。

▲台南市大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，自大橋救護分隊成立以來，義消在協助緊急救護任務上表現優異，充分展現紮實的救護技能和強大的團隊凝聚力。同時呼籲更多市民夥伴加入救護義消行列，共同提升消防局的緊急救護能量。

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