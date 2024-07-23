去年唯一沒放颱風假！桃園人怒喊「放假就發1500份雞排」　PTT狂推

▲桃園人抱怨去年沒有放到颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風「凱米」持續逼近，中央氣象署預計今（23日）上午11時30分發布陸上警報，首波警戒區估計包括宜花東為主，各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率，基北北桃宜全達99%，也代表颱風假機率高，就有桃園網友怒喊，去年跟前年桃園都沒有放到颱風假，只要這次桃園有放假，就要發1500份雞排。

有網友在PTT發文，「桃園永遠不會有颱風假悲憤上班」，每次颱風一到台灣都會突然轉彎，這次不曉得會不會又發生同樣的狀況，更讓他生氣的是，去年的颱風假北北基都放假了，唯獨桃園要上班上課，「去年前年桃園一直沒有放到颱風假，而且也沒有颱風影響桃園，缺水嚴重，別區都有放假，為什麼桃園永遠不會有颱風侵襲呢？」

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他放話，只要周三到周五（24日至26日）任何一天桃園有放颱風假，下周一就在台北車站發1500份雞排，「如果沒有做到退文+永桶」。

貼文曝光，掀起網友討論，「周四一早飛機，停飛的話怒吃雞排」、「雞排+1，不用切胡椒多」、「颱風來沒用啊，決定颱風假的又不是颱風，你問問桃園市市長為什麼不願意放」、「1500份這麼促進經濟必須推」、「沒有多打0嗎？1500份隨便都破10萬耶」、「你輸定了，星期四一定放」、「說到做到啊，我來卡」、「賭這麼大嗎」。

不少網友笑喊，「桃園發好嗎～桃園事我們桃園處理」、「為什麼不是到桃園車站發雞排？」「欸不是，應該在桃園發吧哥」、「既然是賭桃園會不會放假，那應該在桃園車站發才對吧？」「桃園放假桃園發雞排啊，不要爽到台北人欸，桃園人我們是一國的」。

至於明（24日）是否會放颱風假？基隆市、桃園市表示，目前正在評估風雨中，將於今晚8點宣布是否停班、停課。



回顧2023年，共有4個侵台颱風，包括杜蘇芮、卡努、海葵以及小犬，全台都有放到颱風假，唯獨桃園沒放到。「卡努」颱風來襲時，台北市、新北市、基隆市宣布停班停課，桃園則是正常上班上課；「小犬」颱風撲台時，新竹縣市、苗栗縣宣布停班停課，桃園則與北北基同步，照常上班上課。

▼凱米颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

