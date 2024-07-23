對哪個颱風「印象特別深？」　網點名這3個：把馬路變不見

▲讓大家印象深刻的颱風是哪一個？示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中度颱風「凱米」持續朝向台灣靠近，中央氣象署昨（22日）晚已發布海上警報，並預計今（23）日上午11時30分發布陸上警報。就有網友好奇，除了這次的凱米，大家不經思考，第一個想到的颱風是哪一個呢？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「不經思考，第一個想到的颱風是哪一個」為標題發文，提到有不少人都在等待颱風假，但無論如何，都要做好防颱準備。話鋒一轉，他也好奇拋問，大家不經思考，第一個想到的颱風是哪一個呢？

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貼文曝光後，被最多網友提到的就是納莉，「我這代的台北人87%都是秒答納莉吧」、「納莉，真的太猛」、「納莉，我家淹水，路上全部石頭」、「納莉，唯一導致家裡淹水的颱風（桃園）」、「納莉，在那之前根本難以想像捷運也會淹掉吧」、「台北人，真的秒想到納莉」、「納莉把全汐止的馬路全變不見」、「納莉有夠可怕，根本住在北台灣」。

除了納莉，也有不少網友想到賀伯和莫拉克，「賀伯，小時候的恐懼」、「絕對是賀伯，歷史級的」、「老一點賀伯，年輕人莫拉克吧」、「莫拉克，還上山幫忙救災」、「莫拉克，人生第一次當志工救災」、「莫拉克，小林村滅村的印象太深」、「 莫拉克，家裡唯一淹水的一次，隔壁區甚至淹到開了小艇」、「莫拉克，八八風災印象太深刻了」。

還有網友回應，「韋恩，小時候第一次知道什麼是颱風」、「韋恩中部人的惡夢」、「韋恩颱風，瘋婆子」、「龍王，東華人的惡夢」、「對桃園來說，絕對是提姆」。

據了解，中颱納莉颱風2001年襲台，造成忠孝東路地段、內湖、南港等處嚴重水患；強颱賀伯是1996年最強的颱風，結構堅實，帶來強風豪雨，多地出現10級以上陣風；2009年的中颱莫拉克也讓不少人印象深刻，不但造成嚴重的八八水災，中南部的降雨量也刷新紀錄，損失慘重。