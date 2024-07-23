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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚外交！　捷克副議長邀韓國瑜、江啟臣明年為「故宮百品」開幕

▲江啟臣率團赴歐洲進行國會外交，首站拜會捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）、並和眾議員們交流。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲江啟臣率團赴歐洲進行國會外交，首站拜會捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）。（圖／江啟臣辦公室提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院副院長江啟臣率領團隊進行國會外交，首站來到捷克，與眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）進行交流。江啟臣表示，捷克是台灣在歐洲最重要的友人，兩國不僅是民主夥伴，更在教育、文化、科技、經濟等領域有實質交流；副議長更當場邀請立法院長韓國瑜、江啟臣明年到捷克，一同出席「故宮百品的故事」開幕儀式。

江啟臣率領的團隊包括「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」會長萬美玲、「中華民國與西班牙國會議員友好協會」會長呂玉玲，以及國民黨立委洪孟楷、柯志恩、王育敏、民眾黨立委林憶君。他們共同參訪了捷克國家博物館、查理大學及國科會 IC 設計海外訓練中心。

江啟臣提到，此次訪問是台捷友好合作聲明生效以來，雙邊副議長層級首次交流，象徵中華民國立法院與捷克眾議院的誠摯友誼。他強調，近年來捷克為台灣開啟了歐洲的大門，兩國共享民主、自由、人權及法治的普世價值，面對複雜國際情勢與地緣政治風險，兩國堅守民主陣線，合力維護民主自由理念，確保人民安居樂業。

▲江啟臣率團赴歐洲進行國會外交，首站拜會捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）、並和眾議員們交流。（圖／江啟臣辦公室提供）

江啟臣表示，台捷近年來在經濟、文化、教育、科技等領域簽署多項合作備忘錄，去年6月捷克眾議院通過支持台灣參與國際組織等決議，與台建立友好關係，明確拒絕任何單方面改變台海現狀之行徑，譴責使用武力或威脅行為，用具體行動挺台灣，更深化彼此的民主夥伴關係。

他期待，台捷互相投資皆能再創佳績，也盼捷方能夠協助駐捷克代表處，向捷克政府爭取，將台灣納入非歐盟國家享免工作許可證待遇，以方便人才往來，促進雙邊實質交流。

此外，我國故宮博物院與捷克國家博物館合作舉辦的「故宮百品的故事」特展，明年9月將在布拉格展出，捷克眾議院為確保我國文物展出安全，僅以7分鐘就通過「國家文物保護法」修正案。副議長克瓦洛娃強調，這代表眾議院支持台灣不分黨派，連總統、參議院也都支持。副議長也當場邀請立法院長韓國瑜、江啟臣明年到捷克，一同出席「故宮百品的故事」開幕儀式，為台捷友好情誼共譜歷史新頁。

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