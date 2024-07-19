21員工集體收賄3千萬遭起訴！　新北市殯葬處遭監院糾正

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

新北市殯葬處日前爆發集體收賄，21名員工因收取業者3053萬元賄款，遭新北地檢署起訴。監察委員蔡崇義、王麗珍和張菊芳19日指出，主管監督及政風查察機制失靈，明知相關殯葬陋習存在，可及早建置相關公開透明火化排程系統，減少人為操作空間，但均未落實監督執行，監院已在16日通過糾正新北市殯葬處。

監委表示，新北市殯葬處21名員工，自109年2月1日起，以細心挑出骨灰中之雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，對於職務上行為收受殯葬業者交付共計3,053萬1,500元之賄款，屬集體且有規模計畫性犯行。而渠等所涉案件及收賄行為幾乎都在新北市殯葬處殯儀館火化場內發生，毫不避嫌要求並收受業者賄賂，公然將公家機關辦公處所當犯罪場所，而新北市殯葬處係於檢調機關偵辦後始發覺上情，主管監督機制失靈。

監委說，新北市殯葬處自105年至109年陸續接獲殯儀館等人員被檢舉情資，經統計新北市殯葬處接獲第一線現場工作人員疑索賄檢舉情事計有11案，卻以檢舉內容缺乏具體事實，難以查證等情，而無積極查察作為，亦未能循政風、廉政體系，反映至廉政、檢察機關進行更深入查察，未能及早發現而即時處理。他們怒批，相關作為機制失靈，使民眾面對親人死亡後事悲傷中，還受到公家殯葬工作人員索取所謂去穢、壓煞紅包，猶如二度傷害，嚴重損及人民權利並斲喪政府公權力。

監委指出，新北市殯葬處本可及早啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕得知各區火化爐之火化進度，以達公開透明，且建置排程系統應非屬重大難事，卻遲至112年5月1日始啟用火化爐排程系統，由此可見，新北市殯葬處明知相關殯葬陋習存在，可及早建置相關公開透明排程系統，減少人為操作空間，以杜絕不肖人員藉機上下其手之措施，但均未落實監督執行，實有違失。