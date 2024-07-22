監院「靜悄悄糾正經濟部」未究責　黃國昌批放水：別碰到綠權貴就護航

記者袁茵／台北報導

針對2018年10月蔡政府投資30億的綠能國家隊聯合再生弊案頻傳，民眾黨自2023年起不斷追蹤，其中關於聯合再生取得彰濱工業區土地設置太陽光電案後，卻違約轉售套利弊案，監察院22日公告糾正，但立委民眾黨黃國昌提出5大質疑，認為監院表面是追究責任，實際上在放水。

▲黃國昌召開「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

黃國昌22日下午臨時召開「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會，黃首先表示，上週五（19）日監察院不知是何原因，靜悄悄地糾正經濟部，但直至22日才公告，卻連新聞稿都不敢發。

黃國昌批評，上週在揭露聯合再生於軍事要塞安裝中國製資通訊設備，並私行拘禁員工後，要求國發會進行調查，國發會回應其對聯合再生沒什麼影響力，國發基金明明是聯合再生的第一大股東，分明是睜眼說瞎話。

黃國昌回顧，2023年12月18日召開「綠能弊案又一樁！綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會時，早已揭露今日監察院公告的糾正內容，包括聯合再生一取得案場後，旋即違約轉售套利2.63億，違背投標時的承諾與合約，打著綠能國家隊的招牌公然欺騙社會，這麼嚴重的違約情事，經濟部明明知道，卻選擇放水。

黃國昌提及，2023年就已出示前工業局長向聯合再生明說「股權實質已經轉讓」的錄音檔，事後聯合再生為避免被追究責任，找上立院民進黨團總召柯建銘喬事。嗣後，經濟部竟背棄主管機關依法行政立場，為聯合再生放水護航，表示已請聯合再生買回股權，至於為何明明聯合再生違約、經濟部卻不依法主張權益則隻字未提。

此外，黃國昌稱，聯合再生表面上買回60%股權，實際上買回的都是特別股，實際出資只有12%，以此方式偽裝矇騙，這些違法事實，在2023年記者會上都已清楚論證，然而當時記者會結束後，總統府先透過發言人發新聞稿護航聯合再生，強調過程「謹守法規、嚴格把關」，經濟部更是進一步發新聞稿護航，為聯合再生遮醜。

黃國昌說，從監察院今日的糾正內容，可見2023年記者會所提出的質疑皆為真實，然而監察院除了表示「違反契約規定，顯有疏失」以外，竟沒有追究責任，然後就沒有然後了。

黃國昌批評，監察院表面是糾正，實際上就是在放水，此等明顯圖利放水的情事，只糾正不彈劾，難道是因為聯合再生董事長洪傳獻除了是前總統蔡英文競選連任時的綠能產業後援會會長，也經常招待現任總統府秘書長潘孟安，所以不敢查是誰在護航喬事，也不敢追究責任嗎？

最後，黃國昌喊話，檢調不要繼續沉睡，經濟部也不該繼續包庇放水，行政院長卓榮泰也應要求追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，必須給全民一個交代。