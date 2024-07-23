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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一顆子彈打醒民主黨！　沈富雄揭「副手這樣選」：選情開始有希望

▲▼共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統拜登宣布退選，並力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒參選。對此，前立委沈富雄昨（22日）表示，單看傳統民調，可以發現賀錦麗僅輸川普1％，民主黨要勝選，必須「選對副手」，推出和川普副手形象很像，但立場是務實自由派的人，例如賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅（Joshua David Shapiro），和賀錦麗組成可以和川普對抗的組合。他強調，川普「那顆子彈」是讓民主黨、選民醒來的關鍵，讓選情開始有點希望。

沈富雄於節目《POP大國民》表示，如果民主黨沒有換拜登，總統大選一定輸給川普，而且不只會輸，還讓黨內覺得懶洋洋的，不知該如何打這場選仗，最後變成錢少了、士氣也沒了，還必須看拜登出洋相，這樣的日子很難熬。

沈富雄表示，所以拜登才會選擇退選，力挺民主黨新候選人參選，雖然可以選，要贏很困難。但如果單看現在傳統民調，可以發現賀錦麗竟僅輸川普1％，而且共和黨的選舉傳統都是劣勢，以往很少贏得選舉，如果能贏都是民主黨很糟糕的時候。

沈富雄給出建議，民主黨要勝選，第一步就是「選對副手」，這個副手一定要來自搖擺州，更不超過50歲的年輕白人，跟川普的副手范斯（JD Vance）形象一樣，但意見立場不一樣。民主黨要告訴選民，被川普騙已經很糟糕，現在若再被兩個立場相似的人騙就沒救了，所以必須推出一個形象很像，但意見立場相反的副手，才是現在民主黨要的人。

沈富雄認為，民主黨的副手，必須有上述條件，而且是真正且務實的自由派，這個人就必須從民主黨現任有實力的國會議員或是州長挑選，例如賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅（Joshua David Shapiro），所以賀錦麗和夏皮羅就是一對可以和川普對抗的組合。

最後，沈富雄強調，川普的「那顆子彈」是讓民主黨、選民醒來的關鍵，原本民主黨沒有希望的美國大選、絕對不退選的拜登，都因子彈促使退選，讓選情開始有點希望。

▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

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