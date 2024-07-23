拜登退選後首發聲！　全力輔選賀錦麗：我哪也不會去

▲美國總統拜登退選後，力挺副手賀錦麗接棒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登退選後，力挺副手賀錦麗（Kamala Harris）接棒，並在22日公開表示，「我哪裡也不會去，作為美國總統的最後幾個月裡，我會拼命工作，支持賀錦麗的競選活動。」

81歲的美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄連任，並支持賀錦麗成為民主黨總統候選人後，他22日首度在德拉瓦州的競選總部向競選團隊喊話，並3度提到「自己哪裡也不會去」，會在最後的任期內全力輔選賀錦麗。

Biden speaks over the phone to the Campaign team. pic.twitter.com/CiPjfcOsDw — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 22, 2024

拜登透過電話感謝競選團隊為他所做的努力，「我知道昨天的消息令人感到驚訝及艱難，但這是正確的事，我知道很艱難，因為你們將心力及熱情投注給我，幫助我取得提名，但我想我們做了正確的決定。」

拜登表示，「我哪裡也不會去，我要和賀錦麗一起參加競選活動，我要拼命工作，無論是作為現任總統、推動立法，還是競選活動，儘管我不會參選，但我仍會全心投入。」

拜登指出，「我的總統任期還剩下6個月，我決定盡可能完成更多任務，包含外交和國內政策，賀錦麗要我做什麼，我就會做什麼，我們仍會一起戰鬥。」

賀錦麗競選團隊22日表示，他們在投入競選的首個24小時內募集到了8100萬美元資金，也是美國有史以來單日募集最多資金的紀錄。