拜登退選後首發聲！　全力輔選賀錦麗：我哪也不會去

▲美國總統拜登退選後,力挺副手賀錦麗接棒。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登退選後,力挺副手賀錦麗(Kamala Harris)接棒,並在22日公開表示,「我哪裡也不會去,作為美國總統的最後幾個月裡,我會拼命工作,支持賀錦麗的競選活動。」

81歲的美國總統拜登(Joe Biden)宣布放棄連任,並支持賀錦麗成為民主黨總統候選人後,他22日首度在德拉瓦州的競選總部向競選團隊喊話,並3度提到「自己哪裡也不會去」,會在最後的任期內全力輔選賀錦麗。

