賀錦麗出戰「高齡候選人換人當」　口譯哥評美選：對民主黨有利

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賀錦麗出戰「高齡候選人換人當」　趙怡翔評美選：對民主黨有利

▲▼賀錦麗2020年獲拜登指定搭檔競選，從參議員的身分轉變為副總統。（圖／路透）

▲賀錦麗接棒拜登參選美國總統。（圖／路透）

實習記者歐承翰／台北報導

美國總統拜登於台灣時間22日凌晨宣布退選，並力挺副總統賀錦麗接替他的位置，出馬對戰川普。對此，前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔分析，提名賀錦麗有利於民主黨，她被視為「進步派」，有助於找回青年選票，且高齡的劣勢將轉嫁至川普身上，但仍需克服不親民的形象、移民和經濟議題。

「提名賀錦麗對民主黨有利」趙怡翔昨（22日）在臉書撰文指出，事實上，賀錦麗接任將帶來的短期效益不大，從美國民調來看賀錦麗僅超越拜登1至2個百分點，正面觀感甚至比拜登還低，而美國選舉已逐漸被定位成正反川普兩派，無論民主黨推派誰出來，議題依然環繞著川普走。

趙怡翔分析，美國大選仍有將近4個月，賀錦麗對民主黨選情依然有幫助，且賀錦麗將重啟拜登辯論會表現不佳而停滯的募款工作，此外，她被視為進步派，較有機會找回以哈戰爭而流失掉的青年選票。他認為，拜登退選後，川普將成為美國史上選舉最高齡的候選人，相較賀錦麗，過往拜登高齡的劣勢將轉嫁到川普身上。

趙怡翔提到，賀錦麗會遇到許多難關，從黨內是否接受拜登推薦，提名她為總統候選人，直到如何克服過往她被視為比較不親民、說話缺乏親和力的形象。同時，移民與經濟議題也將持續作為民主黨的重大挑戰。

「台灣須謹慎因應美國總統大選的結果」趙怡翔強調，美國大選對台灣影響很深，無論是川普或賀錦麗，他們過往的經歷與立場都專注於內政議題，對台美及美中關係上都難免帶來不同思維與作法。

趙怡翔指出，賀錦麗曾是加州檢察長，以打擊大財團犯罪出名，後來擔任聯邦參議員期間，較少處理外交與安全事務，她是近年成為副總統之後，才比較積極處理印太安全議題，多次代表拜登參與國際訪問與峰會。

另外，趙怡翔也提到，川普向來主張不干涉主義與貿易保護主義，兩者為「美國優先主義」核心，川普這次選擇以經濟民粹為理念的范斯做為副手，更加彰顯傳統共和黨之全球化、自由貿易思維已不再。

趙怡翔認為，即便外界感受台美合作在川普第一任期時快速提升，事實上川普個人的看法依然含糊，最近兩度被問起對台灣防衛的看法時，川普答覆台灣奪取美國晶片產業，顯示對中國採取強硬態度，未必對台灣就是保障。

趙怡翔強調，台灣從不會參與美國選戰，更不會選邊站，無論川普或賀錦麗誰當選，美國都依然會是台灣最重要的戰略夥伴，台灣確實要做足準備，因應任何可能的發生。

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