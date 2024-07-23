囚犯養鱷魚當寵物！　瓜地馬拉砸24億蓋最高級別監獄

▲瓜地馬拉花費新台幣24億元，打造一座新監獄。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

瓜地馬拉於6月傳出，黑幫囚犯在獄中養鱷魚、老鷹，甚至打造遊樂園。為了解決監獄人滿為患、黑幫勢力猖獗的問題，瓜地馬拉內政部宣布，將花費瓜幣5.8億元（約新台幣24億元），興建一座可容納3000名囚犯的最高安全級別監獄，杜絕「監獄遊樂園」的亂象。

根據瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，這座最高安全級別的監獄，採用最高級別的安檢設備和監控系統，可容納3000名囚犯，將建造在距離首都瓜地馬拉市75公里處的一座農場。

瓜地馬拉內政部長希門尼斯（Francisco Jiménez）強調，目前瓜地馬拉全國有23座監獄，政府希望在任期內再建造3座監獄，緩解監獄擁擠的狀況，提高管理效率。

瓜地馬拉監獄管理不良，獄方和囚犯勾結，監獄已成為黑幫另一個根據地。之前，瓜國警方突襲檢查小地獄（El Infiernito）監獄時，發現多把槍枝、子彈，懷疑囚犯們可能計畫大規模越獄，於是以改建為由，藉此分散囚犯，卻發現更誇張的違法情事。

▲瓜地馬拉小地獄監獄，被囚犯打造成「遊樂場」。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

瓜國媒體「時報」（La Hora）報導，小地獄在6月初進行整建，共有225名囚犯被轉移到其他地方，誇張的是，他們在小地獄裡面建造了「遊樂場」，不光有冰箱、音響、冷氣和各種娛樂設施，甚至還挖水池，養了數隻鱷魚、浣熊、老鷹等，「監獄內部已完全失控」。

「小地獄」所關押的大多是18街黑幫（Barrio 18）的份子，因為涉及瓜地馬拉一名歌手被處決殺害，以及一名男子在理髮店，當著兒子的面被槍殺，還涉多起暴力犯罪、謀殺等案件。警方出動了大批警力進行掃黑行動，整體成效卻不大，瓜國槍擊事件仍持續發生。

希門尼斯表示，「我們正在保護那些被剝奪自由的人，並不是在懲罰或改造他們。」政府控制了周邊區域，但無法控制監獄內會發生什麼事。