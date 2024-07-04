網美瀕死「親眼見上帝」　醒來親曝天堂太美好：不想離開

▲24歲的瑪莉安德里親曝瀕死經驗。（圖／翻攝TikTok@gmariancar，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瓜地馬拉24歲網美瑪莉安德里（Mariandree Cárdenas）曾在鬼門關前走一遭，幸好奇蹟似地救回性命，她自稱在昏迷期間，親眼見到了上帝，而且天堂的一切都是如此美好，令人捨不得離開。

瑪莉安德里某天在家工作時，突然嚴重氣喘發作，設法傳訊息給母親與哥哥求助後，很快就失去意識，「我幾乎什麼都聽不見了，我的身體不再有反應。我最後聽到的是，一名護士或醫生說，『她離開我們了。』眨眼間，我就不在地球上，而是出現在別的地方。」

瑪莉安德里宣稱，自己瞬間置身「天堂」，「沒有太陽、月亮或星星，但卻充滿光明。我坐在一張長桌旁，擺滿我從未見過的食物，桌邊坐滿的不是人類的身體，而是一道道生命的光芒。沒有人使用聲音，而是透過思想與彼此說話。」

她感覺自己一直都屬於這個地方，也很自然地透過新方法說話，絲毫沒有想起家人、地球和過去的生活，「對我來說，這一切都不曾存在。」

瑪莉安德里宣稱，「上帝坐在我前面。我知道祂是上帝，因為祂是最偉大的光，祂是照亮整個空間的那道光，我看不見祂的臉，但我知道祂在笑。我從未感覺如此滿足、平靜和喜悅。」

就在此時，上帝突然起身，要把她帶走，「我無法理解……我問祂，如果我不想離開，為什麼要去別的地方？」但上帝解釋，瑪莉安德里的時候未到，但在未來某個時間點，「我會為了愛回來的」。

瑪莉安德里隨即甦醒，感覺只在「天堂」待了幾小時，實際上竟昏迷3天之久，幸好隔天就能出院回家休養。她從小到大就經常因為嚴重氣喘出入醫院，幸好歷經瀕死經驗後，目前已經大致康復，但仍深信自己去過天堂、見過上帝。

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