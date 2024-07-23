獨／禿頭男超商取貨沒付錢就落跑　店員苦追遇熱心騎士助攻逮人

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區昨(22日)發生一起竊案，一名李姓男子到超商取貨，未付款就把3件包裹取走，店員發現後沿街拔腿苦追，李男邊跑邊脫安全帽，還不慎落下手中包裹，有熱心騎士發現後叫店員上車，雙方在巷子內折返跑，終於追上李男。警方獲報到場後，當場將他逮捕，訊後移送地檢署偵辦。

▲李姓男子到超商取貨，沒付款就撈起3件包裹溜了。（圖／記者吳世龍翻攝）

事情發生在22日中午12點多，警方獲報，光華二路上一家連鎖超商遭竊，一名男子戴著安全帽進入店內，表示要取包裹，店員刷完條碼後，表示包裹需要付款3萬多元，李男則佯裝還要買飲料，卻趁店員不注意，撈起3件包裹就往外狂奔。

▲李姓男子邊跑邊丟安全帽，店員上熱心騎士的機車狂追。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於超商當時只有2名店員，其中一名店員緊急衝出門外，沿街叫男子「站住！別跑！」大約追了300公尺後，有熱心騎士發現這一幕，便叫店員快上車，騎士載著店員追進小巷，終於發現男子。

而禿頭男子跑的喘吁吁，邊跑邊脫安全帽，想要卸下身上重量，過程中疑似還落下1件包裹，而店員追上後，男子又折返跑回去。有其他民眾發現想要幫忙，看見男子又跑回來，嚇得又縮回去，店員在後苦追，熱心騎士好人幫到底，也跟著騎回頭，叫店員上車繼續追，終於成功逮到男子。

▲▼李男跑到巷尾又折返跑回去，店員再度上熱心騎士的機車追人。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警獲報到場後，將33歲李姓男子依竊盜罪現行犯逮捕，並帶回派出所釐清案情。李男聲稱包裹內是煙彈，當時沒錢結帳，才會想拿了就走。全案警詢後，依竊盜罪將李男移送高雄地檢署偵辦。所幸撿回的包裹沒有被拆封，後續超商也依程序退還給廠商。