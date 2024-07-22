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快訊／凱米加速轉彎！23:30首發海上警報　暴風圈估罩半個台灣

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署、翻攝日本氣象廳）

▲凱米颱風威脅巴士海峽、東南部東北部海面，首發海警。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

今年第3號中度颱風「凱米」（Gaemi）進逼，中央氣象署今（22日）夜11時30分發布海上颱風警報，目前颱風中心在鵝鑾鼻東南方海面，向北轉北北西移動，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面將構成威脅。台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象署觀測，凱米今晚11時中心位在鵝鑾鼻東南方580公里海免上，以17轉20公里時速，稍微加速向北轉北北西移動，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級暴風半徑120公里，10級暴風半徑40公里。預計明晚至24日（周四）其中心最接近台灣，這兩天風雨最明顯。

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▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署、翻攝日本氣象廳）

▲凱米颱風路徑南修，登陸可能增加。

根據氣象署預報，凱米颱風未來兩天將逐步轉彎逼近台灣，最新路徑潛勢預報顯示，凱米北上過程向西轉的角度有南修趨勢，將於24日來到台灣東北部海面，登陸可能增加，23日晚間至24日這段期間，120小時颱風暴風侵襲機率北台灣幾乎都涵蓋在紅色警戒區，達到80%以上，其中基隆市、台北市99%，新北市、宜蘭縣、桃園市98%，新竹縣市96%，花蓮縣95%，苗栗縣93%，外島連江縣也有96%。

天氣風險公司分析凱米颱風未來路徑，預估明天颱風將先往偏北方向接近台灣以東，24日在台灣以東轉往西北到西北西方向移動，趨向台灣東北部近海，並在24日晚間到25日（周四）上午間「颱風中心將近距離掠過東北角、北海岸近岸處」，其7級風暴風圈預估將涵蓋嘉義以北、台東以北地區，10級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地，影響範圍相當大。

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