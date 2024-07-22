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新北特教生畢業即就YA！　職人帶路變身鬍鬚張員工

▲新北特教生畢業即就YA。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北特教生「畢業即就YA！職人來帶路，畢業就上工」。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市教育局今（22日）在鬍鬚張新莊思源店舉辦了「畢業即就YA！職人來帶路，畢業就上工」記者會，市長侯友宜親自到場，勉勵六位剛從高中畢業的特教生順利從實習生轉為正職員工，並為他們掛上鬍鬚張的正式員工證。侯友宜同時感謝鬍鬚張開放11間門市，讓新北市四所高中（樹人家商、鶯歌工商、泰山高中及新北高工）的24位特教生可以在住家附近的店面實習，並呼籲更多企業為身心障礙者提供工作機會。

鬍鬚張會長張永昌表示，鬍鬚張總公司和中央廚房都設立在新北市，非常高興這次能與教育局合作，提供高中特教生友善的實習環境。實習通過後，學生們直接就業，這種產官合作共同守護和照顧孩子的方式非常重要。他特別恭喜這次成功錄取成為正式員工的六位同學，歡迎他們加入鬍鬚張的行列，讓熱騰騰的魯肉飯不僅填飽客人的胃，也溫暖大家的心。

▲新北特教生畢業即就YA。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市長侯友宜（左）頒發感謝狀予鬍鬚張會長張永昌（右）。

阿炳（化名）是一個較難接受生活常規改變的孩子，原本父母預計要陪他一起工作一輩子，但看到他在實習期間從不遲到，並且主動與同事在店裡享用員工餐，感到十分欣慰。這些變化讓師長們感到驚喜與感動。

小A（化名）的阿嬤擔心自己能陪伴孫子的時間不多，讓小軍參加此次職場先修方案。阿嬤表示，非常感謝這個實習機會，雖然擔心但還是要放手，讓孩子在職場練習獨立。鬍鬚張店長也表示，小軍雖然在生理上有不便，但他的工作能力比許多社會新鮮人還強，只要給這群孩子一個舞台，他們也能在職場上閃閃發光。

小B（化名）的媽媽經常帶他進出醫院治療，希望他能像一般人一樣。現在看到孩子能憑藉自己的力量服務客人，她感到非常感動。她分享說，孩子畢業的日子越來越近時，心情也越焦慮。很慶幸有這個職場先修方案的幫助，否則真的不曉得未來該如何讓孩子跟別人競爭。現在，孩子畢業後能順利就業、自立生活，終於讓懸著的心放下了。

▲新北特教生畢業即就YA。（圖／記者戴上容翻攝）

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