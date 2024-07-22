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新北幼兒園虐8童！「扒褲羞辱、倒吊撞頭」劣行曝光　3惡師2罪移送

▲新北恐怖幼兒園。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲新北恐怖幼兒園虐8童，3名助理教保員、教保員將依2罪移請新北檢偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一間幼兒園發生虐童事件！園內3名老師不僅動手打人，還以棉被甩臉、腳踩後背等方式對待幼童，甚至見到小朋友尿褲子時，還當眾扒褲羞辱，並叫其他小朋友來圍觀，讓小朋友內心飽受陰影。3名家長得知孩子遭受非人對待後，氣得上警局提告，警方後續將依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌移請新北檢偵辦。另外，相關單位循線查出，一共有8名孩童受害，教育局6月已勒令該幼兒園停招。

據了解，園內一名幼兒A遭教保員粗魯對待，3名老師不僅伸手掐、捏、推、打，還用腳踩、踹，甚至以書本、掃把等物品對孩子施暴，其中江姓助理教保員還曾因幼兒A尿褲子，伸手捏屁股、抓雙腳倒吊導致頭部撞到地面，甚至當眾將A的褲子扒下，要其他幼兒上前圍觀、嘲笑A，午休時間又用棉被打臉。

▲新北恐怖幼兒園。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

另名幼兒B則是因用完餐沒收餐碗，就遭老師推背撞到桌子，導致手部瘀青；幼兒C遭江姓助理教保員毆打頭部、腳踢腿部，也同樣在午休時間遭棉被甩臉攻擊。三名孩童紛紛出現不想上課的症狀，家長進一步詢問、引導孩子說出原因，這才得知孩子遭不當對待報警處理。

警方表示，5月23日、6月24日、6月26日接獲3名家長報案，稱子女在幼兒園遭教保員推倒、拍頭等不當管教，高姓、江姓、張姓3名助理教保員、教保員已到案說明，警方後續將依刑法妨害幼童自然發育及傷害罪嫌移請新北檢偵辦，並持續釐清有無其他涉案人及受害幼兒。

▲新北恐怖幼兒園。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲江姓助理教保員早在2022年就曾對孩童施暴，當時她還寫下保證書向家長道歉。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，江姓助理教保員早在2022年5月間就曾因對孩童施暴，遭家長要求簽立保證書，當時她因幼童在教室內尿尿，竟出手毆打孩子頭部，造成幼童太陽穴瘀青，當時還在保證書上寫下「承諾未來不再有此類事件發生」，如今卻又再爆不當管教。

針對此案，教育局回應，4月接獲家長陳情後，已立即依規定將行為人停職，並啟動調查。經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議，江姓助理教保員對7名幼童不當管教，處60萬罰鍰，終身不得聘任、任用、進用為教保服務人員張姓教保員對2幼童不當管教，處30萬元罰鍰，3年內不得聘任、任用、進用為教保服務人員高姓教保員對2幼童不當管教，處3萬元罰鍰，協助12小時幼兒輔導管教、情緒管理相關課程。

▲新北恐怖幼兒園。（圖／全國教保資訊網）

▲全國教保資訊網上已公布該幼兒園的裁罰結果。（圖／全國教保資訊網）

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局已依規定裁處負責人最高6萬元。為維護幼生安全，教育局勒令該園停招。教育局並於4至6月間強力稽查該園，確保幼生之就學安全。該幼兒園於6月即無招收新生，針對該園部分，教育局已嚴正要求幼兒園召開家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施。另外，教育局已於113學年度(113年8月1日起)解除該園準公共幼兒園契約。

教育局表示，6至7月間仍持續與本案的幼生家長聯繫，以確認並協助家長個別需協助事項，同時已督導並確認該園妥適辦理本案家長退費事宜；另外，若家長需相關法律諮詢，教育局將立即提供協助。

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