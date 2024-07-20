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雲林縣義消人員年資標獎牌　蔡清煌服務滿40年

▲「雲林縣頒發2024年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，縣長張麗善肯定全體義消多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣頒發2024年義勇消防人員年資標獎牌典禮，縣長張麗善肯定全體義消多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（20）日辦理「雲林縣頒發2024年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，縣長張麗善肯定全體義消多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻，頒發今年度義勇消防人員年資標獎牌合計118人。

「一日義消終身義消，代代傳承永續發展」，年資標獎牌代表著義消長期為本縣消防工作全心奉獻的獎章，反映了強大的社會機構和社區參與，縣長張麗善致詞表示，持續提升救災、救護戰力，進2年持續編列預算採購30米雲梯車2部、大型水箱車9部、小型水箱車3部、救助器材車1部、消防衣帽鞋3百多套等。

更投入近1億元購買各式消防救災車輛及裝備器材，並提升義消協勤津貼額度及平安保險福利，編列數百萬預算逐年汰換義消消防衣帽鞋，讓本縣消防局越來越強、越來越勇。硬體建設方面，為了分隊同仁居住品質，精進大虎尾地區救災能量，今年下半年虎尾第二消防分隊將要落成啟用。

此次獲獎人員中，義消總隊蔡清煌幹事，1984年加入了義勇消防人員的行列，服務迄今滿40年，一路走來為消防工作用心努力，在水林分隊及義消總隊服務期間，凡事皆親力親為，為消防工作的辛勞付出，救災救護勇往直前，足堪表率。

縣長張麗善表示，希望民眾需要協助時都能獲得最好的幫忙，因此設置消防局護理師線上指導民眾CPR，引進最新12導程心電圖、電動骨針、到院前超音波、5G雲端傳輸判讀，確保在緊急情況下提供高效醫療服務，亦全力支持救災用無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電。在國發會所主辦「第六屆行政院政府服務獎」，145個單位參賽中，雲林縣政府是唯一拿到衛福部健康城市及高齡友善城市評選，兩座大獎的縣市。

▲「雲林縣頒發2024年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，縣長張麗善肯定全體義消多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣頒發2024年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，縣長張麗善肯定全體義消多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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