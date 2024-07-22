賀錦麗將猛攻「78歲川普太老了」！拜登退選　他秒成最高齡候選人

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登21日退選後，78歲的川普正式成為美國史上最高齡的總統候選人。副總統賀錦麗（Kamala Harris）的幕僚透露，如果她真的成為民主黨總統候選人，將在競選期間攻擊川普78歲的年紀。

《紐約時報》報導，賀錦麗代理幕僚長威爾森（Erin Wilson），與民間組織「與非裔女性共創勝利」（Win With Black Women ）通話時透露，賀錦麗將讓「年齡與健康問題成為川普的負擔」，「她身為檢察官的角色，與『被定罪重罪犯川普』形成鮮明對比。」

59歲的賀錦麗被視為最可能的接棒人選，她公開表示，「我有意爭取並且贏得提名。我將竭盡所能，團結民主黨與我們的國家，並且打敗川普。」總統競選團隊的社交媒體帳號，也已經重新命名為「賀錦麗總部」（Kamala HQ）。

賀錦麗獲得大量支持，目前已表態力挺的黨內人士，包括前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊、加州州長紐森（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡州州長庫珀（Roy Cooper）、國會非裔黨團、國會拉丁裔黨團、眾院民主黨最大派系「新民主黨聯盟」及大批參眾議員

不過，前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西，目前尚未明確支持賀錦麗。

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