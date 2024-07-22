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美國首位「女副總統」賀錦麗的多重身分　競選之路如履薄冰

▲▼賀錦麗獲拜登支持接棒參選總統。（圖／路透）

▲賀錦麗獲拜登支持接棒參選總統。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統拜登於當地時間21日表示，他決定放棄爭取競選連任，強調支持他的政治夥伴、現任副總統賀錦麗代表民主黨接棒參選。隨著距離大選剩不到4個月，賀錦麗在民主黨內的地位「如履薄冰」，儘管有非裔和南亞裔混血身分加持，能獲得黑人和女性的支持，但支持率低迷是她必須面臨的課題。

根據BBC，拜登自從6月27日在與川普的首場辯論會上表現失常後，便面臨外界和黨內人士的逼宮聲浪，民主黨內部的焦慮情緒轉變為緊張，現任副總統賀錦麗的名字則登上黨內提名總統候選人名單。

距離大選剩不到4個月的時間內，賀錦麗的處境愈發艱困，儘管擔任副總統期間支持率低迷，但她對於婦女生育權利的倡導，加上過去身為檢察總長的背景，能夠使她吸引非裔或婦女們的支持，並以此為政治資本和川普競爭。

▲▼賀錦麗若獲民主黨提名為總統參選人，將可獲取拜登所留下的9600萬美元競選資金。（圖／路透）

▲賀錦麗若獲民主黨提名為總統參選人，將可獲取拜登所留下的9600萬美元競選資金。（圖／路透）

　＊賀錦麗「成為副總統」之路
 賀錦麗來自加州奧克蘭，父母親皆為移民，其中父親是非裔牙買加人、母親則為印度裔，在考取律師資格證後，轉到舊金山地方檢察官辦公室職業犯罪科擔任管理律師（1998至2000年）、舊金山市檢察長社區鄰里辦公室主任（2000至2003年），之後開啟從政生涯，2003年當選舊金山地方檢察官，2007年時連任至2011年。

2010年，賀錦麗當選加州檢察總長，並於2014年連任，成為當地第一位女性、第一位非裔和印度裔、亞裔美國人的州檢察長，2016年更在參議院選舉擊敗同黨候選人桑切斯（Loretta Sanchez），成為了民主黨的明日之星。

不過5年前，賀錦麗還僅是一名參議員，她於2019年1月宣布參加2020美國總統選舉，然而她熟練且優秀的辯論實力無法彌補其在政策描述不清的問題，因此競選活動不到一年便戛然而止。

賀錦麗的命運發生巧妙的轉變，當時確定代表民主黨參選總統的拜登，將賀錦麗納入競選團隊，讓她擔任副總統候選人，使其成為眾所矚目的焦點。

▲▼賀錦麗2020年獲拜登指定搭檔競選，從參議員的身分轉變為副總統。（圖／路透）

▲賀錦麗2020年獲拜登指定搭檔競選，從參議員的身分轉變為副總統。（圖／路透）

　＊擔任副總統以後
 賀錦麗在白宮期間高度重視女性生殖權益，使其在拜登政府最受吹捧的成就中發揮作用，包括她曾發起全國性的「爭取生殖自由」，倡導女性有權對自己的身體做出決定，並強調墮胎禁令造成的危害。

賀錦麗創下參議院史上副總統投出最多決勝票的新紀錄，幫助《降低通膨法案》、《2021年美國救援方案法》的通過，包括提供新冠救助金。

不過，賀錦麗就任副總統期間，未能在美國民眾中獲取廣泛的支持，儘管在同性婚姻、死刑等議題有左傾傾向，但民主黨選民依舊認為賀錦麗「不夠進步」，且拜登與賀錦麗任內美墨邊境移民數量創下新高，反對者認為賀錦麗在移民問題未能取得足夠進展。

　＊賀錦麗的「多重身分」
 賀錦麗來自移民家庭，父親為非裔牙買加人、母親為印度裔，自從父母親在她7歲時離婚後，她和妹妹便由信仰印度教的母親戈帕蘭（Shyamala Gopalan Harris）撫養長大，母親是印度裔美國生物醫學科學家，曾分離孕酮受體基因並確定其特徵。

賀錦麗從小深受印度傳統影響，經常和母親造訪印度、牙買加的親戚家，而她自認母親接受了加州奧克蘭的黑人文化，且母親非常清楚她正在撫養兩名黑人女兒，母親期盼她和妹妹能夠成長為自信、自豪的黑人女性。

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