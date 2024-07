賀錦麗曾表態「支持台灣自我防衛」　與賴清德有過一面之緣

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上,賴清德與賀錦麗同坐第一排,簡單寒暄致意。(圖/總統府提供)



記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登退選後,支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒參選,讓她的政治表現備受關注。事實上,賀錦麗曾經表態「支持台灣自我防衛」,也與我國總統賴清德有過一面之緣。

《政客》指出,賀錦麗擔任參議員期間,對於可能激化美中關係的議題直言不諱。她主掌的政府可能繼續對台灣提供非官方支持,尤其在中國軍事威脅不斷增加的情況下。

事實上,2022年宏都拉斯總統卡蕬楚(Xiomara Castro)就職典禮上,賀錦麗曾與賴清德短暫會面寒暄。同年9月,她公開表示,「我們將持續支持台灣的自我防衛,這與我們的長期政策是一致的。」

▼影片40秒處開始,賀錦麗表態支持台灣自我防衛。

Vice President Kamala Harris vowed U.S. support for Taiwan's self-defense would continue amid ongoing tension with China. pic.twitter.com/8xOMdMJd2G