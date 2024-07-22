賀錦麗曾表態「支持台灣自我防衛」　與賴清德有過一面之緣

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與賀錦麗同坐第一排，簡單寒暄致意。（圖／總統府提供）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登退選後，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒參選，讓她的政治表現備受關注。事實上，賀錦麗曾經表態「支持台灣自我防衛」，也與我國總統賴清德有過一面之緣。

《政客》指出，賀錦麗擔任參議員期間，對於可能激化美中關係的議題直言不諱。她主掌的政府可能繼續對台灣提供非官方支持，尤其在中國軍事威脅不斷增加的情況下。

事實上，2022年宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮上，賀錦麗曾與賴清德短暫會面寒暄。同年9月，她公開表示，「我們將持續支持台灣的自我防衛，這與我們的長期政策是一致的。」

▼影片40秒處開始，賀錦麗表態支持台灣自我防衛。

Vice President Kamala Harris vowed U.S. support for Taiwan's self-defense would continue amid ongoing tension with China. pic.twitter.com/8xOMdMJd2G — USA TODAY (@USATODAY) September 28, 2022

而在經濟方面，賀錦麗與許多政府官員一樣，提倡對北京「去風險化」（de-risking），也就是鼓勵西方經濟體減少對中國依賴程度的政策。

▲賀錦麗很可能接棒拜登參選。（圖／路透）



《政客》根據賀錦麗擔任參議員及副總統的表現，分析她可能提出的外交政策。報導認為，賀錦麗在大多數領域會延續拜登外交政策目標，包括對北京採取強硬立場，向烏克蘭提供大力支持，持續深化亞太盟友關係、應對中國地緣政治優勢等，但在以哈戰爭方面，可能批評以色列對於加薩援助的處理方式，安撫阿拉伯裔選民與其他反戰族群。

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