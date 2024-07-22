拜登突退選！　郭正亮揭內幕：心智狀況與金主施壓讓民主黨怕了

▲美國總統拜登宣布退出2024總統大選。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統拜登於21日正式宣布退出2024總統大選。對此，前立委郭正亮今（22日）表示，拜登退選只是不想讓民主黨其他選舉繼續崩盤，若繼續參選，沒人能把握拜登的「心智狀況」，而且背後的金主已經要求退選，更強調「別想再拿一毛錢」，民主黨當然害怕影響黨內其他人，這也是真正讓拜登願意退選的原因。

紐約時報（New York Times）19日報導引述拜登（Joe Biden）貼身人員的形容，拜登複雜情緒交織，面對潮水般要求退選，81歲的拜登在染疫隔離期間遲遲不願決定，並暗示選到底，如今終於意識到時不我予，在黨內議員逼宮，募款萎縮等嚴酷考驗下主動退選。

對此，郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，民主黨對於新候選人可以逆轉勝這件事，其實沒有那麼樂觀，退選此舉只是不想讓民主黨參議員等選舉繼續崩盤。

郭正亮指出，若拜登繼續參選，未來4個多月，再度發生「心智能力失調」的情況，將影響中間選民的直接感受，認為民主黨只是在欺騙大家拜登的健康程度，這種信任度的失望，一定也會連動到不只總統大選的選舉，而且民主黨內部誰也沒能把握拜登心智能力不會再出狀況。

郭正亮再指，過去美國總統雷根第二任期就是如此，當時雷根嚴重到美國差點動用「憲法修正案第25條」，去讓副總統與內閣成員證實雷根已不適任總統，後來雷根果然在卸任後，疾病無法得到控制。

郭正亮認為，拜登現在的退選理由都只是表面，真正讓拜登退選的原因，其實是背後三大金主都表態不再資助、要他退選。而且當川普槍擊案發生後，拜登的募款金額更是直線下滑，更有好幾個金主強調「別想再拿一毛錢」。

最後，郭正亮強調，民主黨當然會怕，萬一背後這群金主真的都不再資助，也將影響黨內其他人。他直言，民主黨現在的敗局，已經讓黨內兩個州長都表態不想競爭總統候選人，畢竟川普就算當選，最多也只有四年任期，民主黨有前途的政治人物當然不想蹚渾水，只想等到2028年再來競爭。