共和黨「追殺」拜登！　美眾院議長：拜登現在就該下台

▲美國眾議院議長強生（Mike Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨籍總統拜登宣布退出競選之後，共和黨人持續施壓，稱若拜登不適合出來選總統，那就不適合完成總統剩餘任期，要求拜登即刻請辭下台。

美國新聞網站Axios報導，多名資深共和黨人認定，讓拜登繼續坐在總統大位上，將對國家安全構成威脅，隨著11月總統大選即將到來，正竭盡所能放大民主黨內的混亂局面。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）透過聲明表示，「若拜登不適合競選連任，那就不適合當總統，必須立即辭職」。共和黨參院全國委員會主席戴恩斯（Steve Daines）說，「當總統是世界上最艱難的工作，我不再相信拜登能夠有效履行作為總司令的職責，對國安的考量，我正式呼籲拜登總統請辭」。

消息人士透露，共和黨參議員與參議員候選人被鼓勵推動拜登下台。佛州共和黨參議員斯考特（Rick Scott）也透過聲明提到，若拜登無法競選連任，未來這6個月就不適合當總統。

另一方面，共和黨人也把關注焦點放在副總統賀錦麗身上。戴恩斯說明，呼籲拜登退選的參院民主黨人並未立刻表態支持賀錦麗，這讓他相信，民主黨人認為賀錦麗不夠資格當總統。川普副手范斯（J.D. Vance）也稱，賀錦麗一路陪在拜登身旁，這一切所有的失敗，賀錦麗也要擔起責任。