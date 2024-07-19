驚悚畫面曝光！朋友開玩笑「愛的抱抱」　竟害她跌墜3樓斃命

▲納吉娜被朋友擁抱後，不慎摔落三樓。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度孟買16日發生憾事，一名女子與友人在走廊上嬉鬧聊天，對方開玩笑玩起「抱抱」，卻疑似用力過猛，導致她整個人往後翻，墜下3樓身亡，意外瞬間都被監視器拍下。

《ABP新聞》等外媒報導，這起事故16日下午2時40分，發生在距離孟買約30公里的棟比夫利（Dombivali）。

根據監視器畫面，死者納吉娜（Nagina Devi Manjiram）身穿藍色上衣，撐起身體坐在走廊矮牆上，與異性友人說話。此時，對方突然熱情地伸手環抱，她的身體卻順勢後仰，整個人摔下樓。

▼影片14秒起，納吉娜坐上矮牆，不久後卻發生意外。



納吉娜跌落時，異性友人也差點跟著摔下去，他半個身體掛在牆邊，耗費好一番功夫才爬起來。與此同時，目擊者紛紛探頭往一樓看，或者直接衝下去救人，但最終仍無力回天。

根據報導，納吉娜是這棟建築物的管理員，身後留下一子一女。警方接獲通報後，迅速趕抵現場，目前把此案登記為「意外死亡」，並且啟動調查，釐清死者墜樓與身亡的細節。