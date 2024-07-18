台南電梯驚魂印度版！男受困醫院電梯42小時　打緊急電話都沒人接

▲印度一名59歲男子被困在醫院電梯內42小時，直至電梯操作員過完周末上班才得救。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台南一間透天5樓豪宅傳出電梯受困事件，而且一困就是48小時，未料在印度一處醫院，與發生一起男子週末受困電梯內42個小時的窘境，這名男子是直到電梯操作員週一上班時才獲救。

根據《英國廣播公司》（BBC）和印度媒體報導，59歲的拉文德蘭奈爾(Ravindran Nair)13日在印度南部喀拉拉邦的一家大型政府醫院搭乘電梯時，電梯突然停止運行，他被長時間困在密閉空間內，直到電梯操作員過完週末假期，15日回來上班，奈爾才被發現並獲救。

據奈爾表示，當他被困住時，曾嘗試撥打電梯內提供的緊急電話號碼，但都無人接聽，後來他嘗試打給在醫院內工作的妻子以及「我能想到的其他人」打電話，電話也無法接通，「我開始驚慌，開始敲打電梯門以引起注意。就在那時，我的手機掉到了地板上並停止運作」。

奈爾繼續表示，「我大聲呼救，試著用手打開門。電梯內漆黑一片，幸好有足夠的空氣呼吸」。他在電梯裡踱來踱去，一次又一次地嘗試按著警鈴，希望它會響起並引起注意，但仍無濟於事。

奈爾指出，幾個月前他在浴室摔倒並出現背痛的情況，於是他開始定期到妻子工作的醫院進行復健，「隨著時間流逝，我不知道是白天還是黑夜，因為電梯內是漆黑的。當我累了的時候，我就睡在電梯角落，若是有尿意，則是到另一個角落去撒尿或排便」。

「我開始懷疑我是否會死在電梯裡。我擔心我的妻子和孩子，想到我已故的父母和祖先。但後來，我告訴自己必須堅強」。奈爾表示，當下帶給他安慰的，是靠著背誦妻子所寫的詩，所幸在（15日）週一早上6點左右，電梯操作員回來上班，並打開電梯門，此時距離奈爾被困在電梯內已有 42 小時，。

奈爾獲救後所做的第一件事，就是打電話給妻子，而妻子並不知道失蹤的丈夫居然被困在她所工作的地點。奈爾的遭遇經媒體曝光後引起了廣泛關注，當地官員在事後下令開展調查，並讓3名負責維修電梯的工作人員停職，另據醫生表示，奈爾獲救後情況穩定。

▲印度59歲男子被困在醫院電梯內42小時，直至電梯操作員過完周末上班才得救。（圖／翻攝自X／BBC）

延伸閱讀

▸ 可不可女店員「吐口水加料」 本人驚爆轉戰抖音…喊話飲料廠商：找我代言

▸ 18歲癌末男撐不到回家…親友肉搜擋道駕駛「靈堂道歉」 民俗專家搖頭曝後果

▸ 18歲嘉義男癌末「搭救護車被擋道」斷氣 親友氣炸公布車牌：來靈堂道歉