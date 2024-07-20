印度學校教室牆面倒塌！3名學生「瞬間消失」同學嚇壞奔逃

Vadodara: The roof of Narayan Gurukul School collapsed, a student suffered minor injuries. Renovation was done in the school only a few months ago.#Vadodara #School #RoofCollapse pic.twitter.com/IG2epb65DL — IndiaToday (@IndiaToday) July 20, 2024

記者柯振中／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）的瓦多達拉（Vadodara）日前發生一起恐怖意外，某所學校的教室牆壁倒塌，導致靠近牆面座位的學生全都摔下去，教室內的同學也全都嚇一大跳。對此，該學校的校長魯帕爾（Rupal Shah）表示，這起事件導致1名學生受傷，事發後已將學生轉移到安全的地方。

根據印度媒體報導，這起事件發生在當地時間周五的中午12點30分，當時學生們在教室內休息、聊天，氣氛相當活躍，也有不少同學坐在靠近牆面的位置上。

沒想到意外突然發生，伴隨著一聲巨響，教室的牆面轟然倒塌，激起滾滾濃煙，大量的課桌椅隨之掉了出去，更有3名學生摔飛出去，瞬間消失在監視器畫面前。

事件發生後，校長魯帕爾（Rupal Shah）表示，他們聽見巨響，立即趕到現場了解情況，這起事件導致1名學生受傷，所幸只是輕傷、經過治療後沒有大礙，其餘學生已被轉移到安全的地方。

由於牆外是學生的自行車停車位，這起事故也導致多輛自行車損壞。當地消防部門獲報後，立即趕到現場善後、清理殘骸，至於詳細事發原因則待釐清。