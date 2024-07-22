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蘇軾、李白成題材　中華郵政7／29發行古典詩詞郵票

▲▼中華郵政公司7月29日發行「古典詩詞郵票版」1套4枚。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政於7月29日發行「古典詩詞郵票版」1套4枚。（圖／中華郵政公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為闡揚古典文學之美，中華郵政公司今（22日）指出，7月29日以古人愛好自然、寄情山水的「山、川、風、月」主題，發行「古典詩詞郵票（2024年版）」1套4枚，面值分別為8元2枚、9元及15元。

中華郵政於2018年至2022年陸續發行「古典詩詞」系列郵票，今年以「山、川、風、月」主題，選取包含蘇軾的「題西林壁」、李白的「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」、李嶠的「風」及劉方平「月夜」為題材。

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詩句介紹如下：

1、〈題西林壁〉蘇軾（面值8元）：橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。

2、〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉李白（面值8元）：故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山盡，唯見長江天際流。

3、〈風〉李嶠（面值9元）：解落三秋葉，能開二月花。過江千尺浪，入竹萬竿斜。

4、〈月夜〉劉方平（面值15元）：更深月色半人家，北斗闌干南斗斜。今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，於7月25日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售。

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