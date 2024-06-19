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郵局員工恐領嘸4.4個月獎金！首次考成拿乙等　中華郵政要申覆

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政工作考成乙等恐影響考核和績效獎金，郵政公司將提申覆。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

國發會針對國營事業112年度工作考成初步結果出爐，交通部轄下中華郵政公司和台鐵公司考成拿到乙等，不過台鐵今年剛轉型國營公司，不影響員工獎金，中華郵政恐首度領不到4.4個月獎金，員工估可能少領0.9個月，認為郵局配合政府政策，經營結果不應該由第一線承擔，中華郵政公司已規劃提申覆。

中華郵政去(112)年郵務、儲匯、壽險等三大業務虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，首度虧損，其中去年壽險業避險成本高達3602億元創新高，也拖累獲利，不過中華郵政公司去年仍達盈餘繳庫83.48億元目標。

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國發會針對國營事業112年度工作考成複核初步結果也出爐，其中中華郵政考成分數為79分，拿到乙等，讓中華郵政公司首度未取得甲等考成；台灣鐵路管理局(現為台鐵公司)也拿到79分，評為乙等；台灣港務公司拿下86.77分，可成甲等，桃園國際機場公司拿到89.77分，取得甲等考成。

▲▼國營事業考成結果出爐，中華郵政首度獲乙等考成成。（圖／讀者提供）

▲國營事業考成初步結果出爐，中華郵政考成首度被評為乙等。（圖／讀者提供）

由於中華郵政首度拿到乙等考成，也讓過往年年可領4.4個月考核和績效獎金的中華郵政員工，今年首度面臨獎金減少，根據員工估算，若考成乙等一旦定案，考核獎金將少0.5個月，績效獎金可能少0.4個月，推估共少0.9個月，今年獎金可能下修為3.5個月。

郵局員工不滿表示，這應該是頭一回沒有領到4.4個月獎金，受到衝擊的就是員工收入，郵局基層員工本薪不高，經營績效獎金對員工來說相對重要。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，郵局長年配合國家政策，包括偏鄉服務和輔導小農等，郵資上也配合友善小農政策給予相當優惠，如今公司經營結果和考成影響員工獎金，讓第一線員工承擔並不公平。

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政公司員工恐首度領不到4.4個月獎金，員工估算可能減少0.9個月。（資料圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司表示，該案已準備提出申覆，尚未定案。

交通部政務次長伍勝園則回應，中華郵政過去一年很辛苦，員工也很努力，因為壽險避險成本創新高，造成營收下滑，中華郵政公司規劃要提申覆，交通部將等收到申覆理由後再來處理，若理由充分，原則上會支持中華郵政公司申覆。

另台鐵工作考成也獲乙等，對此，台鐵公司表示，該考成為針對去年度的考核，當時還是台鐵局，非屬用人費用制度，不影響員工獎金，員工獎金已比照公務員發放，台鐵今年元旦起轉型國營公司，今年度將力拼考成甲等，讓台鐵無公務員資格的從業人員有機會拿到4.4個月獎金。

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