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中華郵政考成乙等「獎金恐縮水」　工會擬發動8／17周六拒加班

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政考成乙等恐首度沒有4.4個月獎金。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國發會針對國營事業112年度工作考成初步結果出爐，中華郵政公司考成拿到乙等，恐首度領不到4.4個月獎金，員工估可能少領0.9個月，不過虧損的中油和台電卻拿到甲等照領4.4個月獎金，中華郵政公司已提申覆，中華郵政工會表示，若申覆不成功，8月17日擬發動周六郵局窗口全面拒絕加班，並上街頭陳情。

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險等三大業務虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，首度虧損，其中去年壽險業避險成本高達3602億元創新高，也拖累獲利，不過中華郵政公司去年仍達盈餘繳庫83.48億元目標。

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不過國發會日前公布國營事業112年度工作考成結果，中華郵政考成分數為79分，拿到乙等，恐首次沒有4.4個月獎金，員工預估可能下修為3.5個月獎金，但虧損的台電和中油考成為甲等，仍可領4.4個月獎金，引發中華郵政員工不滿，中華郵政公司也已提出申覆。

中華郵政工會理事長林榮州表示，中華郵政公司長年配合政府政策，防疫期間配送口罩、酒精，並發放三倍券、五倍券，不計成本經營偏鄉服務，郵差還要肩負照顧獨居老人責任，郵資也長年凍漲，員工全力配合國家政策，卻被漠視獲得乙等考成，實在無法接受。

林榮州指出，中華郵政公司和交通部已提出申覆，若7月底前未能申覆成功，工會內部理事長聯席會報已討論8月17日擬發動全台200多家周六營業郵局窗口「合法休假，全面拒絕加班」，並動員3千人到5千人到行政院、國發會抗議陳情，是否會到中華郵政公司抗議正在評估中，未來也將召開臨時理監事會議討論該案。

中華郵政公司則表示，目前已提申覆，正在等待申覆結果。

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